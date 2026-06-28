GROSSETO – Il destino di Grossetofiere è di nuovo materia di scontro in Consiglio.

Per il Partito democratico e Grosseto Città Aperta” la giunta ha disatteso l’impegno preso dall’assessore Fabrizio Rossi: aprire un confronto prima di decidere sul Centro fiere del Madonnino. Con la delibera n. 239 del 25 giugno 2026, approvata il giorno dopo l’assemblea dei soci e dichiarata immediatamente eseguibile, l’amministrazione ha preso atto e condiviso l’impostazione strategica del Piano Operativo Triennale, che prevede la vendita della struttura, senza il passaggio in Commissione annunciato in precedenza”.

“La commissione che doveva precedere l’assemblea l’avevamo chiesta noi e tutti, assessore compreso, avevano detto sì: un tavolo permanente, una seconda seduta il 22 giugno prima dell’assemblea dei soci. Quella seduta non si è mai tenuta e il 25 la giunta ha deciso da sola. Questo non è governare una partecipata pubblica, è scavalcare il Consiglio comunale”, dichiarano il Partito Democratico e Grosseto Città Aperta, primi firmatari della richiesta di convocazione sottoscritta il 18 maggio scorso.

La ricostruzione delle opposizioni parte dal 18 maggio, “quando nove consiglieri chiesero di avviare in Commissione un percorso “articolato in più convocazioni successive” sul futuro della Fiera. L’8 giugno la Commissione si riunì: in quella sede il presidente di Grossetofiere illustrò la situazione economica della società, mentre il segretario generale propose di arrivare all’assemblea del 24 giugno con un atto di indirizzo condiviso da tutti i soci pubblici, fissando un nuovo incontro per il 22, ma quella seconda seduta non si è mai svolta. Sono seguite l’assemblea del 24 e, il giorno dopo, la delibera di giunta. Il confronto promesso è così saltato nel giro di pochi giorni”.

“La vicenda riguarda una società a prevalente partecipazione pubblica: il pubblico pesa per circa il 78%, il Comune capoluogo per il 16,12%. Una quota che, per le opposizioni, impone al Comune un ruolo politico più incisivo. Pesa anche il richiamo della Corte dei conti, Sezione Toscana, che con la deliberazione n. 17/2026/VSG ha contestato i ritardi nell’attuazione delle misure di razionalizzazione su Grossetofiere e la mancata definizione degli obiettivi. Dopo anni di interventi economici senza una soluzione strutturale – sostengono Pd e Grosseto Città Aperta -, la risposta non può essere una decisione presa in fretta e senza un confronto pieno”.

Resta aperto anche il nodo di merito. “La delibera n. 239 – osservano i gruppi di opposizione – autorizza la dismissione del Madonnino, valutato circa 3,9 milioni di euro, mentre demanda solo ora agli uffici il compito di individuare le possibili aree idonee per un nuovo polo fieristico”.

“Si mette in vendita la casa senza sapere dove si andrà ad abitare” è la sintesi politica della critica. Per Pd e Grosseto Città Aperta, “vendere non equivale a costruire un progetto: mancano ancora indicazioni chiare sul luogo, sui collegamenti, sul ruolo di Braccagni e delle frazioni, e sull’indotto promesso da anni al territorio”.

Da qui la richiesta di tornare al metodo inizialmente concordato: “convocare subito la Commissione saltata, prima che la vendita diventi irreversibile; portare in Consiglio comunale un vero atto di indirizzo da votare, invece di limitarsi a una presa d’atto della Giunta; definire il “dove” e il “come” del nuovo polo prima di alienare il patrimonio; e chiedere al Comune capoluogo di assumere un ruolo di regia nei confronti degli altri soci pubblici, dalla Camera di Commercio alla Provincia, aprendo anche un’interlocuzione con la Regione“.

“Un pilota decide la rotta prima di accendere i motori, non dopo il decollo. Grossetofiere è un patrimonio di tutta la città e merita una scelta costruita in Consiglio, alla luce del sole, non firmata da un assessore convinto di poter parlare al posto di un intero Consiglio comunale. La nostra disponibilità a costruire c’è, e resta, ma serve un confronto vero, e serve ora”, concludono i gruppi consiliari di Partito Democratico e Grosseto Città Aperta.