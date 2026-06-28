FOLLONICA – Sono stati individuati i due autori del furto in appartamento venerdì mattina, 26 giugno, in via Fratti.

Si tratta di due minorenni, un ragazzo e una ragazza, che sono stati identificati dai carabinieri di Follonica grazie alle immagini estratte dalla videosorveglianza presente nell’androne del palazzo.

Trattandosi di minori e non sussistendo più la flagranza di reato, i due giovani non potevano essere arrestati. Sono quindi stati affidati al Seus (Servizio di emergenza urgenza sociale) per essere accolti in una struttura, in attesa della consegna ai genitori.

I ragazzi, però, si sono allontanati ancora prima che la procedura di affidamento ai familiari fosse completata.

«È l’ennesima dimostrazione – commenta l’assessore alla sicurezza Giorgio Poggetti – di quanto siano utili gli impianti di videosorveglianza che stiamo implementando in maniera significativa. Tra qualche settimana, dopo l’area dell’ex cartiera e di via della Repubblica, sarà completato l’intervento nell’intera pineta di ponente; da troppo tempo luogo di spaccio di droga e di altri comportamenti illeciti, che deve tornare luogo sicuro per tutti noi».

«È evidente però che tutto è inutile se non accompagnato da modifiche sostanziali in tema di flagranza di reato, delle regole processuali e degli istituti riservati agli infraquattordicenni, di pene esemplari e certe».