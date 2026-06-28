CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – «Aiutateci a ritrovare l’orologio della mia defunta mamma». È l’appello lanciato da una lettrice, che racconta il furto subito dal padre ieri mattina, sabato 27 giugno, nel parcheggio di un supermercato a Castiglione della Pescaia.

L’uomo, secondo quanto riferito dalla figlia, aveva appena terminato la spesa e la stava caricando in auto. «Si è avvicinata una ragazza intorno ai vent’anni, di corporatura robusta e con accento straniero, che gli ha proposto un massaggio – racconta la donna -. Lui ha detto di no. Ha continuato a caricare la spesa quando la ragazza si è avvicinata di nuovo e lo ha stretto forte».

È stato in quel momento, ricostruisce la figlia, che alla vittima sarebbe stato sfilato l’orologio dal polso. «Non se n’è accorto subito – prosegue -. Solo quando la ragazza è corsa via si è reso conto del furto, ma non è riuscito a raggiungerla».

L’uomo si è recato immediatamente dai carabinieri per sporgere denuncia. I militari stanno indagando e sono in attesa di visionare le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

A rendere così doloroso l’episodio è soprattutto il valore affettivo dell’oggetto sottratto. «L’orologio era della mia mamma, morta, e mio padre lo porta perché gli ricorda sua moglie – spiega la lettrice -. È un ricordo importante, con un valore affettivo enorme».

La donna fornisce anche una descrizione dettagliata, nella speranza che qualcuno possa riconoscerlo: «È della marca Lorenz, rettangolare, con il quadrante bianco, numeri romani e cornice in oro. Vorremmo tanto ritrovarlo».

(Nella foto un orologio simile)