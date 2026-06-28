CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Si è rinnovato anche quest’anno, nella cornice del Circolo tennis delle Rocchette, l’appuntamento con il Torneo Sociale AGIT, l’Associazione Giornalisti Italiani Tennisti, giunto alla sua 65esima edizione.

Per una settimana i campi in terra rossa castiglionesi hanno ospitato giornalisti provenienti da tutta Italia, protagonisti di sport, convivialità e scoperta del territorio. Sole e mare, passione per lo sport e spirito di amicizia hanno fatto da sfondo a una manifestazione che torna per il secondo anno consecutivo a Castiglione della Pescaia. L’evento ha beneficiato del patrocinio del Comune, che ha sostenuto l’iniziativa con la realizzazione delle maglie ufficiali del torneo.

“Ospitare ogni anno – dichiara la sindaca Elena Nappi – questo prestigioso torneo ci riempie di orgoglio perché attraverso lo sport riusciamo a far conoscere ed apprezzare le bellezze naturali del nostro territorio e le sue caratteristiche culturali, storiche ed enogastronomiche. Questi tennisti speciali sono degli straordinari biglietti da visita per Castiglione della Pescaia perché uniscono la passione per un grande sport a quella per un ambiente accogliente e salutare”.

Sui tre campi del Circolo tennis Le Rocchette i giornalisti hanno affrontato le sfide dei tradizionali campionati assoluti e di categoria: singolare maschile open, over 55, over 65 e over 75, singolare femminile, doppio libero, doppio over 130, doppio misto e il Torneo Giallo, che ha coinvolto accompagnatori e giocatori eliminati nelle prime fasi delle competizioni.

Accanto all’attività agonistica, spazio anche agli eventi collaterali che hanno consentito ai partecipanti di conoscere alcune delle eccellenze naturalistiche e culturali del territorio. Particolarmente apprezzata la visita guidata alla Casa Rossa Ximenes e alla Riserva Naturale della Diaccia Botrona, come anche la presentazione del libro “Siamo ciò che ci raccontiamo” di Antonio De Florio.

“Questo torneo – conclude la prima cittadina – incarna perfettamente l’idea che da anni l’amministrazione comunale porta avanti: puntare su un turismo sportivo sempre più presente nei mesi fuori dalla stagione balneare, che fanno la differenza nell’economia del paese”.