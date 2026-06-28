GROSSETO – Prosegue l’ondata di calore che sta interessando tutta la Toscana.

Dopo i valori molto elevati registrati ieri, con una temperatura massima di 39,5°C a Firenze, anche la giornata di oggi si presenta particolarmente critica: già intorno alle 10 del mattino in diverse aree del territorio si registravano temperature prossime ai 34°C, segno di un rapido aumento del caldo.

La Regione Toscana, attraverso il sistema di Protezione civile, invita tutti i cittadini ad adottare comportamenti prudenti: evitare di esporsi al sole nelle ore centrali della giornata, bere frequentemente, limitare l’attività fisica all’aperto.

Si ricorda inoltre che è in vigore l’ordinanza regionale che, nei giorni di elevato rischio da stress termico, sospende le attività lavorative all’aperto nelle fasce orarie più calde per i settori interessati. La Regione continua a monitorare costantemente l’evoluzione della situazione in raccordo con il sistema sanitario regionale.

Le temperature nei prossimi giorni

Secondo le previsioni del Consorzio LaMMA, le temperature massime nei prossimi giorni si manterranno su valori alti: si attendono 36 gradi tra lunedì e martedì e 35 nella giornata di mercoledì, con minime comprese tra i 23 e i 27 gradi.

La tendenza per l’inizio di luglio segnala però un possibile cambio di scenario. Dopo giornate roventi e afose, da mercoledì 1 luglio è atteso un calo termico, con una tregua dalla calura estrema.