ROCCASTRADA – La comunità di Roccastrada è in lutto per l’improvvisa scomparsa di Mauro Ferrari, morto oggi, sabato 27 giugno, in seguito a un malore che non gli ha lasciato scampo. Aveva 70 anni.

La notizia della sua scomparsa si è rapidamente diffusa nel paese, suscitando profondo cordoglio tra quanti lo conoscevano e ne apprezzavano le qualità umane e il costante impegno a favore della comunità.

Ferrari aveva lavorato per molti anni come operaio del Comune di Roccastrada, dove era conosciuto e stimato da colleghi e cittadini, prima di raggiungere la pensione. Anche dopo aver concluso il proprio percorso lavorativo, aveva continuato a dedicare tempo ed energie alla vita sociale del paese, partecipando attivamente alle iniziative e alle attività associative del territorio.

Particolarmente forte era il suo legame con l’Avis, associazione nella quale aveva svolto con passione e disponibilità un importante ruolo di volontario, contribuendo alle attività e alla promozione della cultura della donazione del sangue.

Persona benvoluta da tutti, sempre pronta a dare una mano e a mettersi a disposizione degli altri, lascia un ricordo profondo in tutta la comunità roccastradina.

In queste ore sono numerosi i messaggi di affetto e vicinanza rivolti alla famiglia, colpita da una perdita tanto improvvisa quanto dolorosa.

«Il sindaco e l’amministrazione comunale – scrive il Comune su Facebook -, esprimono le più sentite condoglianze e la vicinanza alla famiglia per la tragica e improvvisa scomparsa di Mauro Ferrari. Mauro era stato dipendente del Comune di Roccastrada ed era da pochi anni in pensione. Una grave perdita anche per il suo impegno nel sociale e nel mondo del volontariato».