SCARLINO – Cestini traboccanti di rifiuti e spazzatura sparsa tra gli alberi. È quanto ha trovato questa mattina, 27 giugno, poco dopo le 8, un lettore che si è recato al mare nella pineta di Puntone, nel comune di Scarlino.

Il lettore: «Cestini stracolmi e rifiuti sparsi in pineta»

«I cestini dei rifiuti erano stracolmi – racconta il lettore -, con plastica, bottiglie e immondizia di vario genere lasciata a terra. Materiale accumulato dai bagnanti nella giornata di ieri e non ancora rimosso, finito così per disperdersi nella pineta».

Una situazione di degrado che, in piena stagione estiva e in una zona molto frequentata da chi sceglie la pineta per raggiungere il mare, non manca di creare disagio e di sollevare il tema della pulizia e dello svuotamento regolare dei cestini nelle aree più affollate del litorale.

Il Comune: «Serve senso civico. Basta trovare un altro contenitore dove buttare i rifiuti»

Sulla situazione interviene l’amministrazione comunale, contattata dalla nostra redazione: «Dispiace dover constatare situazioni di questo tipo, che sono prima di tutto il risultato di comportamenti poco rispettosi del bene comune».

«Se un cestino è pieno – affermano dal Comune -, è sufficiente spostarsi di pochi metri per trovare un altro contenitore in cui conferire correttamente i rifiuti».

«Come amministrazione segnaliamo puntualmente queste criticità al gestore del servizio, ma è fondamentale anche la collaborazione di tutti: solo con un diffuso senso civico possiamo contribuire a mantenere il nostro territorio pulito e decoroso».