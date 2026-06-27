Foto di repertorio

MARINA DI GROSSETO – Un anziano di ottant’anni è morto oggi sulla spiaggia di Marina di Grosseto. L’uomo aveva accusato un malore mentre stava facendo il bagno in mare.

L’ottantenne è stato prima soccorso dai bagnini e poi dai medici del 118, che sono arrivati sul posto con l’elicottero Pegaso. Il medico è stato calato con il verricello direttamente dall’eliambulanza.

Purtroppo i tentativi di rianimare l’uomo sono stati inutili. Sul posto è intervenuta la Croce Rossa di Marina Di Grosseto.