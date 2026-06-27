GROSSETO – «Un maestoso cedro del Libano, cresciuto per oltre cinquant’anni fino a superare in altezza i palazzi circostanti, rischia di essere abbattuto».

È l’allarme lanciato da un lettore, che insieme ad altri abitanti della zona si è rivolto alla redazione per chiedere di tutelare quello che definisce un «gioiello storico del verde pubblico grossetano».

L’albero si trova in un’area verde demaniale adiacente al parcheggio della piscina comunale di via Lago di Varano. Secondo quanto riferito, solo nella giornata di ieri gli operai al lavoro nell’area avrebbero comunicato l’intenzione di abbattere la pianta insieme a tutte le altre presenti, con l’intervento previsto a stretto giro, forse già nella giornata di oggi, sabato 27 giugno.

A preoccupare i residenti è soprattutto la «mancata possibilità di prendere visione di un’eventuale autorizzazione che legittimi l’abbattimento. Un dubbio reso più forte – spiegano i residenti nella loro segnalazione – dal fatto che alcuni dei lavoratori presenti avrebbero definito l’esemplare un semplice “pino”, facendo sorgere il timore di un’errata classificazione della pianta».

«Non siamo contro i lavori in corso né contro un progetto, quando questo porta un miglioramento per la città e per i suoi abitanti – sottolineano i cittadini –, ma vorremmo impedire che per negligenza, o eventuali non meglio precisati interessi, possa essere abbattuto un gioiello storico del verde pubblico grossetano».

I lettori richiamano anche il «valore dell’esemplare: un cedro del Libano che supera i 15 metri, ricorda, è una pianta che cresce in media appena 20-30 centimetri all’anno e che, in zolla da ripiantare, può valere svariate migliaia di euro». Di qui la richiesta di accertare «prima che sia troppo tardi» che vi siano «valide ragioni e regolari autorizzazioni per procedere con l’abbattimento di un albero tanto antico».