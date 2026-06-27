ISOLA DEL GIGLIO – “Se la situazione che sta vivendo la Polizia municipale dell’Isola del Giglio non cambierà in pochi giorni, i dipendenti faranno valere i propri diritti davanti al giudice e all’ispettorato del lavoro“. Questo il messaggio della Cisl Funzione pubblica di Grosseto.

“Chi svolge un lavoro in turnazione percepisce mensilmente l’indennità di turno – spiega Simona Piccini, segretaria generale di Cisl Fp Grosseto -, mentre da oltre un anno e mezzo un gruppo di lavoratori del Comune di Isola del Giglio appartenenti tutti alla polizia locale non sono stati regolarmente pagati. Per senso di responsabilità continuano a lavorare in turno, così come richiesto dall’Amministrazione comunale da anni, e oggi anche con il commissario prefettizio si vedono la busta paga di giugno priva dell’indennità di turnazione dei mesi di aprile, maggio e giugno”.

“Quella all’Isola del Giglio è una situazione che non può andare avanti. I dipendenti della polizia locale – continua Piccini – sono costretti a garantire la presenza dodici ore al giorno, tutti i giorni, senza però percepire l’indennità prevista dal contratto. Inoltre, non hanno neppure la possibilità di fare un altro tipo di orario di servizio settimanale perché non è mai stata attivata la reperibilità”.

“Nonostante i pagamenti saltuari per farsi riconoscere mensilmente il diritto alla retribuzione di turnazione, che va avanti da oltre un anno e mezzo, i dipendenti hanno sempre garantito la presenza quotidiana necessaria per l’erogazione dei servizi sull’isola, rinunciando – precisa Piccini – finora, volontariamente, a godere delle ferie nel periodo estivo per garantire un servizio adeguato h24″.

“Pensavamo – continua Piccini – che la situazione dei pagamenti fosse stata regolarizzata, considerando che l’Amministrazione grazie all’aumentato nel 2025 delle risorse del fondo della produttività del personale ha di fatto ridotto l’incidenza della turnazione sul salario accessorio di tutto il personale dipendente. E invece dopo i primi 3 mesi del 2026, la situazione è ritornata critica per questi lavoratori. A questo punto non ci sono più giustificazioni da parte di nessuno, il reiterarsi del mancato pagamento mensile della turnazione diventa inaccettabile, anche perché spesso, la pressione turistica estiva aumenta le necessità dei cittadini e l’importanza della sicurezza sull’isola che il corpo di polizia locale divide con le altre forze dell’ordine, anche se non sempre sarebbero di sua competenza”.

“La Cisl Fp ha scritto al commissario prefettizio chiedendo l’immediata emissione di una busta paga aggiuntiva per il pagamento di tre mesi di turnazione. Se non saranno riconosciuti subito ai dipendenti gli arretrati dovuti – conclude Piccini – porteremo il Comune davanti all’ispettorato del lavoro”.