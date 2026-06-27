CAPALBIO – Oltre mille installazioni per la segnaletica verticale di Capalbio. Un’ampia operazione di rinnovamento, promossa dall’amministrazione comunale, che ha visto in questi mesi l’installazione di segnali, paline per la toponomastica, pali e pannelli integrativi.

“Si tratta di un intervento che ha coinvolto tutta l’area capalbiese, comprendendo sia i centri urbani che i territori aperti – commenta il sindaco di Capalbio Gianfranco Chelini -. Abbiamo voluto fortemente promuovere questa maxioperazione al fine non solo di accrescere la sicurezza della viabilità, sia per i veicoli che per i pedoni, ma anche il decoro pubblico”.

In questi giorni sono state realizzate altre cento installazioni a Pescia Fiorentina, Borgo Carige e a Capalbio Scalo (e altre ce ne saranno nelle prossime settimane).

Nel 2025, solo per citare alcuni esempi, le operazioni di sostituzione dei cartelli obsoleti o ammalorati e l’implementazione di quelli mancanti hanno riguardato Capalbio capoluogo, La Torba, Capalbio Scalo e le aree interne del territorio comunale. Negli ultimi giorni, inoltre, è stata rinnovata la segnaletica verticale in via Giovanni Pascoli, a Capalbio capoluogo.

“Un intervento a vantaggio sia dei cittadini – conclude il sindaco Chelini – che dei turisti che vorranno visitare la parte costiera e quella interna del nostro territorio. Ringrazio, inoltre, la polizia municipale e l’ufficio tecnico per il sostegno che hanno dato alla realizzazione dell’operazione”.