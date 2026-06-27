MONTEPULCIANO – Tragedia sulla strada provinciale 326 dove un giovane di 29 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto questa notte intorno alle 4. La vittima era alla guida di un’auto con a bordo altre due persone.

La macchina, per cause ancora da accertare, è uscita di strada. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Siena, distaccamento di Montepulciano, che hanno estratto il conducente dall’abitacolo affidandolo al personale sanitario del 118. Per il 29enne, però, non c’è stato nulla da fare: i soccorritori ne hanno constatato il decesso.

Sul posto anche i carabinieri, intervenuti per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente.