GROSSETO – Riccardo Rabai è medaglia d’argento sui 5.000m di marcia ai Campionati Italiani Under 18 di Grosseto 2026. Il portacolori dell’Atletica Grosseto Banca Tema, che si presentava al via con il miglior tempo di iscrizione, rispetta le attese della vigilia facendo a lungo gara di testa (foto Grana/Fidal).

Quando la gara sembrava ormai decisa, solo la poderosa rimonta negli ultimi 200m dell’outsider pugliese Davide Sorressa, ammonito dai giudici proprio nella retta conclusiva, nega la gioia del successo a Rabai, che, in attesa dell’ufficialità, può festeggiare per una convocazione molto più che probabile per i Campionati Europei di Rieti, il programma dal 16 al 19 luglio.

L’atleta classe 2009 allenato da Fabrizio Pezzuto, già campione italiano Cadetti due anni fa, ha concluso i 12 giri e mezzo di un caldissimo Stadio Zecchini con il crono finale di 21:10.65, nuovo primato personale, contro il 21:09.65 del vincitore. Bronzo al co-favorito della vigilia, il vicentino Cristian Cecchetto (21:21.27).

Gara prevedibilmente tattica nella prima metà, con i “big” che si sono nascosti nel gruppo e qualche outsider che ha provato invano a sorprenderli. La svolta prima di metà gara, con Rabai che si mette a tirare scremando notevolmente il gruppo, a ruota gli altri favoriti hanno provato a mettersi al comando ma il grossetano ha sempre respinto ogni attacco fino alla fuga avvenuta ai 1.200m dal termine. Poi, a sorpresa, Cecchetto alza bandiera bianca con Sorressa che, pur sembrando battuto, è autore di un fortissimo ultimo 200m che permetterà di sopravanzare il leader e salire sul gradino più alto del podio

Termina così il “digiuno” di un grossetano a Grosseto, con una medaglia nazionale sulla pista di casa che mancava dal 2010, quando Stefano La Rosa indossò la maglia tricolore grazie al successo conquistato nei 5.000m nella rassegna assoluta.

Si è conclusa così la prima giornata dei Campionati Italiani Under 18 di Grosseto 2026, rassegna che nel weekend mette in palio 40 titoli tricolori alla presenza di oltre 1.300 atleti provenienti da tutte le regioni dello stivale.

In una prima giornata di Grosseto 2026 caratterizzata dal caldo rovente, Atletica Grosseto Banca Tema che registra il passaggio in finale di un altro attesissimo atleta, ovvero Thomas Nencini. Il Campione Italiano Cadetti di due anni fa nei 300hs, che si presenta al via con il quinto crono di iscrizione nei 400m, avanza alla finale di domenica con la terza prestazione tra i 45 iscritti (48.72). Finale che sembra apertissima con ognuno degli atleti che potrà dire la sua: dopo le batterie, gli 8 finalisti sono infatti racchiusi in meno di un secondo.

Nel pomeriggio è ottimo il quinto posto di Filippo Bonucci nella finale dei 2.000m Siepi. L’atleta originario di Orbetello, che solo pochi giorni fa era stato autore di un exploit che lo aveva portato a scalare le graduatorie nazionali fino al quinto posto, conferma l’ottimo momento di forma e, dopo aver fatto gara sempre nelle posizioni di testa, chiude in 6:03.00.

Poco prima era scesa in pista anche la staffetta 4x100m dell’Atletica Grosseto Banca Tema, che schierava Marco Ciampana, Tommaso Duchini, Nicolas Nencini e il campione italiano indoor 2025 sui 200m Gabriele D’Amico: il quartetto completa il giro di pista con il tempo di 44.29 per conquistare un buon 20mo posto.

La Generazione Rieti 2026 splende nella prima giornata dei Campionati Italiani Under 18 di Grosseto, a 19 giorni dagli Europei dello stadio Guidobaldi. L’acuto arriva dalla pedana del peso e porta la firma di Antony Del Pioluogo, il biondo lanciatore friulano: seconda prestazione italiana di sempre con il peso da 5 kg (20,72) e seconda misura europea dell’anno, a 17 centimetri dal polacco Dral.

Nel salto in lungo, Silvia Poko Canape sbarca nella top ten italiana di sempre tra le allieve con il suo 6,25 odierno (+11 cm sul PB), sfruttando tutto Eolo a disposizione (+2.0). A tre settimane da Rieti si proietta momentaneamente al terzo posto delle graduatorie europee stagionali.

Il rovente day 1 dello stadio Zecchini in Toscana (almeno 35 gradi) incorona anche gli allievi più veloci: al femminile si impone Elisa Calzolari (11.76/-1.8), al maschile Artem Shablii (10.62/-0.7), fuggito dalla guerra in Ucraina e ancora in attesa della cittadinanza italiana.

Da segnalare anche il 22:45.79 di Caterina Carissimi nei 5000 di marcia, il primato personale di Silvia Poko Canape nel lungo con 6,25 (+2.0) e il 63,19 di Marta Corazza nel martello, tutte sbarcate nella top ten italiana di sempre a livello under 18 Nel mezzofondo, si mettono in evidenza due talenti come Federico Giardiello, padrone dei 1500 in una gara super tattica con un ultimo giro favoloso (4:05.73), e Yasmine Lazouzi, dominatrice dei 2000 siepi in solitaria (6:47.50).

Domenica la seconda giornata con altri 21 titoli italiani da assegnare, diretta streaming su www.atleticaitaliana.tv e app SportFace dalle 8.30.