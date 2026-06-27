MONTEROTONDO MARITTIMO – Un ragazzo di 19 anni è rimasto ferito ieri sera in un incidente in moto lungo la strada regionale 398 nel territorio comunale di Monterotondo Marittimo.

L’allarme è scattato alle 23.16, quando è stato attivato il 118 per il soccorso.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza infermieristica della Croce Rossa di Follonica, insieme ai carabinieri. Il giovane è stato soccorso e trasportato all’ospedale Misericordia di Grosseto in codice 2. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Le cause e la dinamica dell’incidente sono al vaglio dei carabinieri, intervenuti per i rilievi del caso.