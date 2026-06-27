FOLLONICA – Furto in un appartamento nella mattinata di ieri, venerdì 26 giugno, in un palazzo di via Fratti. Ad agire sarebbero stati due giovanissimi, un ragazzo e una ragazza, ripresi dalle telecamere di videosorveglianza installate nell’androne del condominio.

Secondo una prima ricostruzione, i due avrebbero approfittato di un momento in cui il portone d’ingresso dello stabile era rimasto aperto, probabilmente durante le operazioni di pulizia, per introdursi all’interno dell’edificio e raggiungere l’abitazione presa di mira.

Una volta entrati nell’appartamento, i ladri si sarebbero impossessati di gioielli e denaro contante, per poi allontanarsi facendo perdere le proprie tracce.

Sul caso stanno indagando i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per risalire all’identità dei responsabili e ricostruire con precisione la dinamica del furto.