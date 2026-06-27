MANCIANO – Quando le star cercano la vera “dolce vita” sanno esattamente dove trovarla e la Maremma si conferma, ancora una volta, la meta prediletta.

Dopo aver pronunciato il fatidico e romantico “sì” a Palermo, la regina del pop Dua Lipa e l’attore britannico Callum Turner hanno deciso di regalarsi una luna di miele tutta italiana. Un tour che ha fatto tappa in alcune delle più esclusive località della penisola, toccando da vicino il cuore della provincia di Grosseto.

La cantante ha voluto condividere la magia del suo viaggio con i suoi quasi 90 milioni di follower su Instagram, pubblicando una serie di scatti che raccontano una vacanza all’insegna del relax e della semplicità e che hanno immediatamente fatto il giro del web, accendendo i riflettori sulle bellezze naturali del nostro territorio.

Un bagno di relax alle Cascate del Mulino

Tra le tappe scelte dalla coppia non potevano mancare le celebri Terme di Saturnia. Dua Lipa si è immortalata immersa nelle calde acque sulfuree, uno dei luoghi più amati e fotografati della nostra terra.

Un momento di totale relax per i neo-sposi, godendosi il calore terapeutico delle sorgenti naturali maremmane, apparentemente indisturbati e affascinati dal paesaggio unico delle colline di Manciano.

Tappa all’Argentario tra mare e buon cibo

Il tour toscano si è poi spostato verso il mare, con una sosta sul promontorio dell’Argentario, per la precisione a Porto Santo Stefano. Tra il profumo di salsedine e qualche tappa culinaria per assaggiare i piatti tipici della costa a base di pesce, Dua e Callum si sono goduti la Maremma più vera immersi in una bellezza da cartolina.

Un manifesto mondiale per il nostro territorio

Vedere le nostre terme e i nostri borghi marinari sul profilo di una delle artiste più famose del panorama musicale è l’ennesima conferma del fascino magnetico della Maremma. Un territorio che sa offrire privacy, natura incontaminata e qualche bellezza genuina che si attesta ancora una volta un rifugio dorato per le grandi stelle dello spettacolo.