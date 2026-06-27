GAVORRANO – L’estate 2026 si accende con il nuovo singolo “Accidenti a Me” de La Luna, disponibile da venerdì 26 giugno su tutte le piattaforme di streaming.

“Accidenti a Me” racconta la forza di un amore che continua a vivere nei pensieri, anche quando la quotidianità sembra andare avanti. Tra ricordi, piccoli gesti e occasioni mancate, la protagonista si ritrova completamente assorbita da un sentimento che rende tutto il resto secondario.

Con una scrittura spontanea e immagini semplici ma evocative, la canzone esplora quella distrazione emotiva che accompagna chi è profondamente innamorato: un susseguirsi di nostalgia, dolcezza e desiderio di ritrovare l’altra persona. Il ritornello, immediato e coinvolgente, trasforma questa fragilità in un racconto universale, capace di parlare a chiunque abbia vissuto un amore che continua a occupare ogni pensiero.

Il brano “Accidenti a Me” è stato scritto e prodotto da Luna Topi, Alessio Dell’Esto e Cesare Chiodo.

Biografia: Luna Topi è una cantautrice e autrice toscana, vincitrice del Premio Mia Martini 2022, e porta avanti un percorso artistico fondato su una scrittura autentica e profondamente emotiva. Nel corso degli anni ha collaborato con numerosi artisti della scena musicale italiana e internazionale, arricchendo la propria identità attraverso esperienze e contaminazioni diverse.

Le sue canzoni nascono dall’incontro tra sensibilità cantautorale e ricerca melodica, con l’obiettivo di trasformare emozioni e vissuti personali in brani capaci di creare una connessione sincera con chi ascolta.