GROSSETO – La fine dell’anno scolastico è stata ricca di eventi per gli studenti del liceo musicale e coreutico del Polo Bianciardi, fra concorsi, manifestazioni musicali e spettacoli di fine anno.

Al concorso internazionale Città di Tarquinia sono stati ottenuti ottimi risultati, fra cui in particolare il primo premio assoluto al sassofonista Claudio Andrea Masini seguito dal professore Coppini e al gruppo strumentale e vocale Bianciardi curato dai professori Baudo, Makarovic e Perilli, composto da Alessandro Di Nicola, Michelle Ferrini, Mariana Francesca Pagni, Francesca Signori, Maria Paola Zambrano (voci), Maria Colonnelli, Eduardo Foiu, Ernesto Furzi, Giulia Pellegrini, Aurora Zoppas (sezione fiati), Emanuele Castagnetti, Tommaso Grani, Alessio Vignola (sezione ritmica). Gli alunni hanno suonato anche al teatro comunale di Tarquinia, durante il concerto di premiazione, e al teatro Fonderia Leopolda di Follonica, ospiti al concerto finale dell’Ic Follonica 1 ad indirizzo musicale.

Per quanto riguarda il concorso Recondite Armonie che si svolge a Grosseto, sono da segnalare il primo premio assoluto al violoncellista Stefano Fucci seguito dal professore Lanzini – che ha ottenuto anche il premio speciale per la migliore esecuzione per strumento ad arco -, al chitarrista Yuri Raddi, seguito dal professore Bernardini e all’ensemble vocale Bianciardi formato da Daniele Bassetti, Arianna Bianciardi, Caterina Caluri, Stefano Fucci, Lorenzo David Masini, Mariana Francesca Pagni, Francesca Signori, Irene Tei, Alessio Vignola, Victor Vlad, Maria Paola Zambrano, Aurora Zoppas sotto la direzione della professoressa Baudo. Gli studenti dell’ensemble hanno eseguito i brani preparati anche in occasione della mattinata dedicata alla cultura del Dono (A.i.d.o, Usl Toscana sud-est), che si è tenuta nell’auditorium dell’ospedale Misericordia, e si sono poi potuti esibire al Teatro degli Industri in occasione della premiazione dei vincitori del concorso Recondite Armonie.

Infine, al concorso di San Vincenzo si è distinto in particolare Christian Gorini, seguito dalla professoressa Mazzi, che ha quasi ottenuto il punteggio massimo suonando solo con la mano sinistra, a causa di un infortunio alla mano destra.

Oltre ai concorsi, gli allievi del liceo musicale hanno avuto la possibilità di suonare anche in occasione del Sax day, progetto nato all’interno dell’orientamento in entrata, in collaborazione con Agimus. Gli studenti di clarinetto e di sassofono del liceo musicale e delle scuole medie ad indirizzo musicale si sono riuniti al museo di storia naturale di Grosseto per un momento di condivisione tra studenti che suonano e studiano lo stesso strumento.

È stata una bellissima iniziativa, che ha visto la presenza della dirigente dell’Ic Don Lorenzo Milani di Orbetello, Maria Carmela Termini, e del dirigente del Polo Bianciardi Marco D’Aquino, conclusa con l’esecuzione di due brani suonati da tutti gli alunni coinvolti nel progetto. Gli studenti che hanno partecipato sono: Alessandra D’Ingeo, Noah Parello, Giulia Pellegrini, Matteo Perini, Sara Ruggeri (clarinetti, professore Scognamiglio); Alessandro Baglioni, Jacopo Ciardi, Eduardo Foiu, Claudio Masini, Corrado Pammolli, Simone Serrotti (sax, professore Coppini).

Inoltre, due gruppi del liceo musicale sono stati ospiti durante l’ultima giornata del progetto “A scuola di Costituzione”, la cui referente è la professoressa Ciampini, nell’aula magna dell’università di Grosseto, riscuotendo decisi consensi: il trio di fisarmoniche, Alessandro e Lorenzo Baglioni, Alessio Manfucci, diretto dal professore Di Napoli e il Coro Bianciardi diretto dalla professoressa Baudo, composto da alunni provenienti da tutti gli indirizzi del Polo Bianciardi (Viola Bricchi, Elettra Emma De Tullio, Alessandro Di Nicola, Aurora Gennari, Lorenzo Masini, Rachele Renzetti, Mariana Francesca Pagni, Gabriele Parisi, Giulia Pellegrini, Alisha Ramirez, Anna Maria Rossi, Francesca Signori, Irene Tei, Nicholas Rattu, Rachele Renzetti, Alessio Vignola, Maria Paola Zambrano, Aurora Zoppas).

Gli studenti sono stati impegnati anche nell’evento conclusivo di fine anno scolastico del liceo musicale e coreutico del Polo Bianciardi, che si è svolto al teatro Moderno di Grosseto. Uno spettacolo ricco di performance corali, strumentali e coreutiche, che hanno anche previsto la compenetrazione di momenti cantati, suonati e danzati.

I docenti che hanno seguito i Laboratori di musica di insieme, coordinati dal professore Lanzini, sono stati Baudo, D’Acunto, Di Napoli, Espasiano, Gatti, Kovaçai, Makarovic, Marcarelli, Mazzi, Perilli, Pisanò, Scognamiglio, Vicari, Zidan.

Tutte le attività proposte hanno contribuito a potenziare le competenze musicali e coreutiche degli alunni, ma sono state anche un’occasione di crescita umana e un’opportunità per rafforzare l’autostima dei ragazzi.