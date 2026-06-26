GROSSETO – Torna l’appuntamento con il #tuttoweekend de Il Giunco. Anche questo fine settimana la Maremma offre numerose occasioni per trascorrere il tempo libero tra festival, concerti, teatro, cultura, trekking, mostre ed eventi per tutta la famiglia. Ecco gli appuntamenti in programma da venerdì 26 a domenica 28 giugno.
Segnalazioni – Aspettiamo le vostre segnalazioni da inviare a [email protected]: l’articolo è in continuo aggiornamento.
VENERDÌ 26 GIUGNO
AMIATA
Fino al 27-6-2026 – Quattro artisti, un castello e il tempo presente: l’arte contemporanea sbarca alla Rocca Aldobrandesca
Fino al 28-6-2026 – A Castell’Azzara arriva il Toscana Ecofestival: tre giorni dedicati alla sostenibilità
CAPALBIO
Fino al 28-6-2026 – Dal concerto di Irene Grandi al film di Spielberg: weekend di eventi a Capalbio
Fino al 30-6-2026 – Tra spazio e percezione: alla galleria Il Frantoio le due mostre “Floating signals”
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
26-6-2026 – Tramonti, trekking e bici alla Diaccia Botrona: ecco il calendario estivo delle visite gratuite
26-6-2026 – “Passi nella storia e nell’anima”: una serata dedicata ai cammini del territorio
Fino al 28-6-2026 – Dal tramonto alla Diaccia Botrona alla “Musica di mare”: gli eventi castiglionesi del weekend
Fino al 31-7-2026 – Successo per la mostra al Muvet “Un mecenate e i suoi tesori”: c’è ancora tempo per visitarla
Fino al 20-8-2026 – La Biennale dello Scarto torna a casa: estate 2026 al giardino Viaggio di ritorno di Laquaniti
CINIGIANO
Fino all’1-8-2026 – Mostra “Oltre il colore”: l’arte diventa motore di rinascita per Sasso d’Ombrone
GROSSETO
26-6-2026 – Mostra “Un’altra Maremma”: fotografie storiche e contemporanee dialogano all’ex Frantoio del Parco
26-6-2026 – Torna “Molino che Racconta”: tre serate di cultura con Felice Vinci, Lorenza Foschini e Igor Sibaldi
26-6-2026 – All’osservatorio astronomico una serata dedicata all’archeologia spaziale
26-6-2026 – Tra pittura e disegno: gli studenti del liceo artistico serale espongono le loro opere
26-6-2026 – Disturbi dell’umore, come riconoscerli: conferenza con lo psicoterapeuta Giancarlo Pacifici
Fino al 27-6-2026 – Alan Friedman, Amélie Nothomb e il Premio Strega: “Grosseto dei Lettori” fa il pieno di big. IL PROGRAMMA
Fino al 5-7-2026 – A Batignano la tradizionale Festa dello Gnocco: sei serate con stand gastronomici e musica dal vivo al campo sportivo
Fino al 6-9-2026 – Guttuso, Levi, Treccani e gli artisti maremmani: a Grosseto la mostra “Il tempo del realismo”
MASSA MARITTIMA
Fino al 30-6-2026 – “Massa e il suo giornale”: in biblioteca mostra con foto, articoli e strumenti tipografici
MONTEROTONDO MARITTIMO
Fino al 28-6-2026 – Monterotondo Marittimo si prepara alla 54ª Sagra del Tortello: tre giorni tra sapori, tradizione e musica
MONTE ARGENTARIO
26-6-2026 – La scrittrice maremmana Dianora Tinti presenta “Sopravvivere non basta”. Tutti gli incontri
Fino all’1-8-2026 – Mostra a Porto Ercole: Forte Stella ospita la retrospettiva di Mauro Staccioli
ORBETELLO
Fino all’11-7-2026 – “La materia dell’incontro”: 14 artisti under 30 espongono alla galleria Guzman
ROCCASTRADA
Fino al 28-6-2026 – Roccastrada si prepara alla Sagra dell’Ovo: quattro giorni tra buona cucina e musica dal vivo
Fino al 5-7-2026 – Tra vicoli e piazzette: “RoccArte” trasforma il borgo in un museo diffuso
Fino al 5-7-2026 – Torna la sagra del peperoncino di Ribolla: cinque serate di musica live e cucina piccante. Il ricavato andrà in solidarietà
SORANO
Fino al 27-6-2026 – Un paese di 140 anime e il vino contadino: torna la Disfida delle Contee
SABATO 27 GIUGNO
AMIATA
Fino al 27-6-2026 – Quattro artisti, un castello e il tempo presente: l’arte contemporanea sbarca alla Rocca Aldobrandesca
Fino al 28-6-2026 – A Castell’Azzara arriva il Toscana Ecofestival: tre giorni dedicati alla sostenibilità
CAPALBIO
27-6-2026 – Cinema, arte contemporanea e cultura popolare: torna il Terramara Festival. IL PROGRAMMA
Fino al 28-6-2026 – Dal concerto di Irene Grandi al film di Spielberg: weekend di eventi a Capalbio
Fino al 30-6-2026 – Tra spazio e percezione: alla galleria Il Frantoio le due mostre “Floating signals”
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
27-6-2026 – Sei concerti nei parchi archeologici della Maremma
Fino al 28-6-2026 – Dal tramonto alla Diaccia Botrona alla “Musica di mare”: gli eventi castiglionesi del weekend
Fino al 31-7-2026 – Successo per la mostra al Muvet “Un mecenate e i suoi tesori”: c’è ancora tempo per visitarla
Fino al 20-8-2026 – La Biennale dello Scarto torna a casa: estate 2026 al giardino Viaggio di ritorno di Laquaniti
CINIGIANO
Fino all’1-8-2026 – Mostra “Oltre il colore”: l’arte diventa motore di rinascita per Sasso d’Ombrone
CIVITELLA PAGANICO
27-6-2026 – Cultura e traffici illeciti: Roberto Lai racconta le sue indagini a Casal di Pari
27-6-2026 – La scrittrice maremmana Dianora Tinti presenta “Sopravvivere non basta”. Tutti gli incontri
GROSSETO
27-6-2026 – Il “Sipario della natura”: quattro spettacoli per bambini e famiglie al Museo di storia naturale
Fino al 27-6-2026 – Alan Friedman, Amélie Nothomb e il Premio Strega: “Grosseto dei Lettori” fa il pieno di big. IL PROGRAMMA
Fino al 5-7-2026 – A Batignano la tradizionale Festa dello Gnocco: sei serate con stand gastronomici e musica dal vivo al campo sportivo
Fino al 6-9-2026 – Guttuso, Levi, Treccani e gli artisti maremmani: a Grosseto la mostra “Il tempo del realismo”
MANCIANO
Fino al 5-7-2026 – Un viaggio artistico tra Polonia e Italia: a Manciano la mostra di Agata Amelia Wawrzyniak
MASSA MARITTIMA
27-6-2026 – “Tatti, paese di sognatori”: il docufilm torna a casa. Proiezione sotto le stelle in piazza
27-6-2026 – Tuffo nei sapori del medioevo: torna “Alla tavola dei priori”
Fino al 30-6-2026 – “Massa e il suo giornale”: in biblioteca mostra con foto, articoli e strumenti tipografici
MONTE ARGENTARIO
Fino all’1-8-2026 – Mostra a Porto Ercole: Forte Stella ospita la retrospettiva di Mauro Staccioli
MONTEROTONDO MARITTIMO
Fino al 28-6-2026 – Monterotondo Marittimo si prepara alla 54ª Sagra del Tortello: tre giorni tra sapori, tradizione e musica
ORBETELLO
Fino all’11-7-2026 – “La materia dell’incontro”: 14 artisti under 30 espongono alla galleria Guzman
ROCCASTRADA
27-6-2026 – Omaggio in musica al Caravaggio con il festival “Music & Wine”
Fino al 28-6-2026 – Roccastrada si prepara alla Sagra dell’Ovo: quattro giorni tra buona cucina e musica dal vivo
Fino al 5-7-2026 – Tra vicoli e piazzette: “RoccArte” trasforma il borgo in un museo diffuso
Fino al 5-7-2026 – Torna la sagra del peperoncino di Ribolla: cinque serate di musica live e cucina piccante. Il ricavato andrà in solidarietà
SCARLINO
27-6-2026 – Musica e divertimento in piazza: torna la Festa della birra
SORANO
Fino al 27-6-2026 – Un paese di 140 anime e il vino contadino: torna la Disfida delle Contee
DOMENICA 28 GIUGNO
AMIATA
Fino al 28-6-2026 – A Castell’Azzara arriva il Toscana Ecofestival: tre giorni dedicati alla sostenibilità
CAPALBIO
Fino al 28-6-2026 – Dal concerto di Irene Grandi al film di Spielberg: weekend di eventi a Capalbio
Fino al 30-6-2026 – Tra spazio e percezione: alla galleria Il Frantoio le due mostre “Floating signals”
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Fino al 28-6-2026 – Dal tramonto alla Diaccia Botrona alla “Musica di mare”: gli eventi castiglionesi del weekend
Fino al 31-7-2026 – Successo per la mostra al Muvet “Un mecenate e i suoi tesori”: c’è ancora tempo per visitarla
Fino al 20-8-2026 – La Biennale dello Scarto torna a casa: estate 2026 al giardino Viaggio di ritorno di Laquaniti
CINIGIANO
Fino all’1-8-2026 – Mostra “Oltre il colore”: l’arte diventa motore di rinascita per Sasso d’Ombrone
FOLLONICA
28-6-2026 – Le mitiche Cinquecento invadono Follonica: la città del Golfo ospita il 17esimo raduno
GROSSETO
28-6-2026 – Sergio Cammariere in concerto ad Alberese: una serata di grande musica immersa nel Parco della Maremma
Fino al 5-7-2026 – A Batignano la tradizionale Festa dello Gnocco: sei serate con stand gastronomici e musica dal vivo al campo sportivo
Fino al 6-9-2026 – Guttuso, Levi, Treccani e gli artisti maremmani: a Grosseto la mostra “Il tempo del realismo”
MAGLIANO IN TOSCANA
28-6-2026 – Un museo a cielo aperto: si inaugurano i nuovi murales di Montiano
MANCIANO
Fino al 28-6-2026 – Alla scoperta della Maremma: trekking gratuiti tra Manciano e Saturnia. Il programma
Fino al 5-7-2026 – Un viaggio artistico tra Polonia e Italia: a Manciano la mostra di Agata Amelia Wawrzyniak
MASSA MARITTIMA
Fino al 30-6-2026 – “Massa e il suo giornale”: in biblioteca mostra con foto, articoli e strumenti tipografici
MONTE ARGENTARIO
Fino all’1-8-2026 – Mostra a Porto Ercole: Forte Stella ospita la retrospettiva di Mauro Staccioli
MONTEROTONO MARITTIMO
Fino al 28-6-2026 – Monterotondo Marittimo si prepara alla 54ª Sagra del Tortello: tre giorni tra sapori, tradizione e musica
ORBETELLO
Fino all’11-7-2026 – “La materia dell’incontro”: 14 artisti under 30 espongono alla galleria Guzman
ROCCASTRADA
Fino al 28-6-2026 – Roccastrada si prepara alla Sagra dell’Ovo: quattro giorni tra buona cucina e musica dal vivo
Fino al 5-7-2026 – Tra vicoli e piazzette: “RoccArte” trasforma il borgo in un museo diffuso
Fino al 5-7-2026 – Torna la sagra del peperoncino di Ribolla: cinque serate di musica live e cucina piccante. Il ricavato andrà in solidarietà
SCARLINO
28-6-2026 – Alla Rocca Pisana torna “Letteratura & Teatro al Castello”: sei spettacoli gratuiti da giugno ad agosto