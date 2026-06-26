GAVORRANO – Una serata di grande partecipazione, dedicata alla cucina, alla memoria del territorio e alla valorizzazione delle sue eccellenze, ha animato il Parco Minerario di Gavorrano in occasione di “Piatti di Pirite”, l’evento organizzato da Confesercenti Grosseto nell’ambito del progetto Vetrina Toscana 2026 e realizzato grazie al format “Appunti di viaggio. Racconti di Toscana fra cultura e cibo” di Confesercenti Toscana.

La suggestiva cornice del Parco Minerario ha accolto un appuntamento capace di intrecciare la storia della comunità mineraria, le tradizioni gastronomiche locali e la creatività dei professionisti della ristorazione, offrendo al pubblico un percorso di sapori e racconti legati all’identità delle Colline Metallifere.

Nel corso della serata, la sindaca di Gavorrano Stefania Ulivieri, insieme all’assessore comunale al turismo e alle attività produttive Francesca Mondei, ha consegnato un encomio allo chef Riccardo Pucci, protagonista di un importante riconoscimento nazionale ricevuto dall’Associazione Italiana Cuochi ai Campionati Italiani di Cucina 2026.

Lo chef Pucci ha infatti conquistato il primo posto nella categoria “Dessert da ristorazione”, portando sul gradino più alto del podio una proposta capace di unire tecnica, ricerca e attenzione ai prodotti del territorio. Un risultato che rappresenta motivo di orgoglio e che conferma il valore della ristorazione locale come espressione di professionalità, innovazione e capacità di raccontare la Toscana contemporanea attraverso la cucina. Vetrina Toscana è il progetto della Regione, in collaborazione con Unioncamere Toscana e la Camera di commercio della Maremma e del Tirreno, che promuove il turismo enogastronomico, con la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana.

La consegna dell’encomio all’interno di “Piatti di Pirite” ha assunto un significato particolare: non soltanto il riconoscimento a un giovane professionista della cucina, ma anche il tributo a un modo di fare ristorazione profondamente legato alla qualità delle materie prime, alla valorizzazione delle identità locali e alla capacità di trasformare la tradizione in una proposta moderna e competitiva.

“Piatti di Pirite”, evento arrivato alla terza edizione, ha così confermato la propria vocazione di appuntamento dedicato alla scoperta e alla promozione del patrimonio gastronomico delle Colline Metallifere. Attraverso la rilettura dei piatti, degli ingredienti e delle abitudini alimentari legate al mondo minerario, la serata ha riportato al centro una pagina importante della storia di Gavorrano, trasformandola in un’esperienza di incontro, convivialità e promozione del territorio, grazie alle sapiente mani degli chef Sandro Signori dell’Enoristorante Il Boccaccio di Caldana, Alberto Rabissi della Vecchia Hosteria di Bagno di Gavorrano, Massimo Bucci de Il Morgante di Gavorrano, con il contributo dei maestri pizzaioli Massimiliano Mei, titolare di Pizza Cartoon di Bagno di Gavorrano, e Carlo D’Eustachio della Pizzeria Alla Pala Magica di Gavorrano. Con i piatti accompagnati dal vino della Cantina Salvadori.

L’iniziativa ha rappresentato anche una tappa significativa del percorso avviato da Confesercenti Grosseto con Vetrina Toscana 2026, progetto che nei prossimi mesi continuerà a coinvolgere ristoratori, produttori, istituzioni e comunità locali in un calendario di appuntamenti dedicati alla migliore tradizione enogastronomica maremmana. A partire dalla fine di agosto prenderà infatti il via la decima edizione di “Girogustando in Maremma”, con dieci cene evento “a quattro mani” organizzate nei ristoranti associati aderenti al progetto. Dieci serate nelle quali chef, imprese della ristorazione e produttori del territorio collaboreranno per proporre menù originali, incontri tra cucine e percorsi di degustazione capaci di valorizzare prodotti, saperi e identità della Maremma.

Un programma che proseguirà nel segno della collaborazione tra imprese, amministrazioni e realtà territoriali, con l’obiettivo perseguito da Confesercenti Grosseto di rendere sempre più forte il legame tra ristorazione di qualità, turismo e promozione delle eccellenze locali.