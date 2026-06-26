GROSSETO – Aperte le iscrizioni per la 17esima edizione della Staffetta di Canapone, gara podistica in programma alle 21.00 di mercoledì 8 luglio a Grosseto, con già una cinquantina di nominativi pervenuti alla segreteria dell’organizzazione (foto di Roberto Malarby). Il Marathon Bike, Uisp, Avis con il sostegno del Comune di Grosseto, ripropongono questa manifestazione unica nel suo genere in Italia, diventata ormai un appuntamento fisso dell’estate grossetana, con partenza in piazza Duomo e con un itinerario che toccherà gli angoli più belli del centro storico, e parte delle mura illuminate.

Un susseguirsi di emozioni e capovolgimenti di fronte, sino agli ultimi metri dei 3 km e 650 metri, percorsi da ogni componente (4 per ogni squadra). Solo in tre l‘hanno vinta per due volte, dei 64 podisti che si sono alternati sul gradino più alto del podio, cosa che la dice lunga sull’imprevedibilità della Staffetta, che grazie a un sofisticato programma realizzato appositamente, rende le squadre perfettamente alla pari anche dopo il sorteggio dei quartetti. La differenza la farà in positivo o negativo, la condizione del corridore la sera della gara.

Ecco tutti i vincitori che si sono succeduti nelle precedenti 16 edizioni: 2009, Cerciello-Di Gioia-Scheggi-Cristillo, 2010, Picciocchi-Fantacci-Cecconami-Bonavita, edizione 2011, Bottacci-Sassetti-Sarnelli-Gasparini, 2012, Checcacci-Gorrieri-Guerrini-Sbordone, 2013, Petrella-Taliani- Pallini-Cardino, 2014, Casini-Acampa-Maggiotto Maurizio -Tesei, 2015, Coli-Rossato-Maggiotto Elisa -Grechi, 2016, Cittadino-Tognetti-Romano-Bordino, 2017, Goretti- Schiattarella- Ciani- Zannerini, 2018, Gamba-Moretti- Perin e Lucchetti. Nel 2019 ad imporsi furono Di Marzo, Maggiotto Elisa, Biagioni e Terribile. Nel 2020 non fu fatta per via del Covid 19, nel 2021 andò a Canuzzi, Gonnelli, Sabatini e Milone. Nel 2022 fu la volta di Fares-Silvestri-Santagati e Perin, nel 2023 Angeli-Aposti-Sclano e Martellini, mentre nel 2024 Pettini-Tiziano Rossi-Tondini e Sgambati. Anno scorso a gioire furono Bocchi, Cinquegrana, Checcacci (alla sua seconda vittoria) e Ciucchi.

La manifestazione verrà preceduta da una garetta di 60 metri per soli bimbi da 1 a 10 anni, denominata “Una cronometro per Canapone”. Gli organizzatori, si scusano sin da ora con i residenti del centro storico, per i disagi che si potranno verificare.