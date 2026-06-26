FOLLONICA – Torna a riunirsi il Consiglio comunale di Follonica. Il presidente Alberto Aloisi ha convocato la nuova seduta per giovedì 2 luglio alle 14:30 in sala consiliare.

La seduta si aprirà con l’approvazione dei verbali dei Consigli comunali del 22 dicembre, 27 febbraio, 10, 15, 30 aprile e 20 maggio. Si passerà poi alle comunicazioni del presidente del Consiglio, del sindaco, degli assessori e dei consiglieri.

Si proseguirà poi con le domanda di attualità trasmesse dai consiglieri Emanuele Betti, Francesca Stella, Andrea Pecorini, Mirjam Giorgieri, Francesco Ciompi:

– Indennità di specifiche responsabilità anno 2025: chiarimenti in merito alle modalità di quantificazione, liquidazione e alle dichiarazioni rese in Consiglio comunale dal sindaco Buoncristiani.

– Lavori ferroviari notturni Rfi e tutela dei cittadini

– Affidamento incarico di social media manager e organizzazione della comunicazione istituzionale dell’ente.

Nel resto della seduta:

– Interrogazione “Sistema dei parcheggi, riqualificazione dell’area mercatale e proposta di trasformazione di piazza 25 Aprile in vera piazza urbana” presentata dal consigliere Giacomo Manni.

– Mozione “Sostegno alla spedizione Freedom Flotilla – Global Sumud, condanna dell’azione di sequestro dei naviganti solidali da parte della Marina israeliana, richiesta di intervento immediato da parte del Governo italiano” presentata dalle consigliere e dai consiglieri Emanuele Betti, Francesca Stella, Andrea Pecorini, Mirjam Giorgieri, Francesco Ciompi.

– Mozione “Revisione della disciplina sull’origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari” presentata dai consiglieri e consigliere Paola Venezia, Iacopo Ricceri, Stefano Boscaglia, Riccardo D’Ambra.

– Mozione sul contrasto all’aumento delle tariffe del trasporto pubblico locale gestito da Autolinee Toscane e sulla tutela dell’accessibilità al servizio per giovani, studenti, lavoratori e fasce sociali più vulnerabili presentata dal consigliere Riccardo D’Ambra.

– Mozione “Libere anche qui” – Adesione alla campagna e impegni del Comune per il rispetto, il consenso e la libertà nelle relazioni online e offline presentata dai consiglieri e consigliere Emanuele Betti, Francesco Ciompi, Mirjam Giorgieri, Giacomo Manni, Andrea Pecorini, Francesca Stella.

– Mozione consiliare per il contrasto al caporalato, allo sfruttamento lavorativo e alle forme di illegalità nelle filiere economiche del territorio presentata dai consiglieri/e Manni Giacomo, Francesco Ciompi, Mirjam Giorgieri, Francesca Stella, Andrea Pecorini e Emanuele Betti.

– Odg “Tutela delle persone con disabilità gravissima e delle loro famiglie: impegno del Comune di Follonica a fronte dei ritardi nell’erogazione dei fondi” presentata dai consiglieri e consigliere Betti, Ciompi, Giorgieri, Pecorini, Stella”.

– Odg “Sollecito al Ministero della Salute per la pubblicazione della relazione annuale sull’attuazione della legge 22 maggio 1978, 194” presentata dai consiglieri e consigliere Francesca Stella, Andrea Pecorini, Mirjam Giorgieri, Francesco Ciompi, Emanuele Betti e Giacomo Manni.

– Odg “Sostegno alle vertenze industriali del polo siderurgico di Piombino e tutela dei lavoratori e delle lavoratrici residenti nel Comune di Follonica” presentato dai consiglieri/e Emanuele Betti, Francesco Ciompi, Mirjam Giorgieri, Giacomo Manni, Andrea Pecorini, Francesca Stella.

– Odg “Sostegno alla mozione 48 approvata dal Consiglio regionale della Toscana in merito al definanziamento del Corridoio tirrenico e richiesta di ripristino delle risorse destinate al completamento dell’opera” – presentata dai consiglieri e consigliere Francesca Stella, Andrea Pecorini, Mirjam Giorgieri, Francesco Ciompi, Emanuele Betti e Giacomo Manni.

I cittadini che volessero assistere al Consiglio comunale potranno farlo accedendo al sito https://www.youtube.com/@comunedifollonica/streams