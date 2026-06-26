FOLLONICA – Su produttività, indennità, progressioni e sugli argomenti della contrattazione in generale la Uil Funzione pubblica chiede un confronto con l’Amministrazione comunale del Golfo. È questa la richiesta avanzata in conferenza stampa dai segretari generali Sergio Lunghi per l’Area Vasta Toscana Sud Est e Flavio Gambini segretario generale della Toscana della Uil Fp, insieme al dirigente sindacale Giuseppe Cerullo, al responsabile per sanità ed enti locali Luciano Fedeli e al responsabile funzioni centrali ed enti locali Marco Mannelli.

«Una situazione che in questo momento sta diventando opprimente per quanto riguarda le relazioni sindacali – ha affermato Lunghi -. Siamo di fronte ad un’amministrazione che da quanto è entrata ha avuto subito un piglio forte con il personale, dichiarando che il personale in precedenza fosse tutto orientato politicamente e poco funzionale agli scopi dell’Amministrazione stessa. Successivamente ci sono state altre ingerenze rispetto a dei dipendenti che sono stati segnalati alla Procura, fino all’ultimo evento che ci ha imposto di intervenire per denunciare una sorta di incomprensione che c’è tra Uil Fp e Amministrazione di Follonica. Coloro che sono stati toccati in maniera negativa dagli atti di questa Amministrazione sono tutti iscritti alla Uil Fp. Non crediamo che ci sia una volontà meschina di andare a testa bassa contro la nostra organizzazione, ma è necessario che l’Amministrazione ci convochi per riportare le trattative in un alveo più costruttivo».

Il sindacato si è detto anche contrariato dalla trattativa che oggi è stata portata avanti dall’Amministrazione con la sola Cisl: «È necessario che la dirigenza faccia attenzione alle relazioni sindacali. Abbiamo già inviato una diffida all’Amministrazione comunale per comportamento antisindacale poco tempo fa. Non ne vorremmo inviare una seconda per gestione impropria della contrattazione. Con una sola sigla e con una parte minoritaria della Rsu non si possono costruire contratti».

«La Uil è un sindacato scomodo – ha proseguito Gambini -. Non siamo proni né alla sinistra né alla destra e vogliamo portare all’interno delle trattative le problematiche dei lavoratori. Questo spesso non piace. Fare una trattativa alla presenza di un’unica sigla e quindi senza coinvolgere la totalità dei dipendenti è un errore strategico, che lede la dignità dei dipendenti e le relazioni sindacali. Credo che l’ascolto sia una prerogativa di chi amministra. Non abbiamo problemi ad andare avanti, siamo qui per fare sindacato vero. Siamo qui per denunciare una situazione che deve essere riportata sui giusti binari».

La volontà del sindacato «non è rompere, ma ricostruire», per questo il tentativo in corso è quello di aprire un confronto. «Secondo il nostro legale ci sono i presupposti per entrare avanti, ma a noi non piace utilizzare il tribunale – ha proseguito Lunghi -. Vogliamo trovare un punto di incontro nella normale dialettica sindacale». Se il dialogo dovesse fallire però la Uil si è detta pronta ad una seconda diffida ricorrendo all’articolo 28 della legge 300 a tutela della libertà sindacale.

«Su questi argomenti sono necessari chiarimenti e passaggi preventivi – conclude la Uil -. Il tema è quello di dare piena attuazione a quanto previsto nel decreto Pa che prevede l’aumento del fondo per andare ad avvicinare le retribuzioni a quelle di altri settori della pubblica amministrazione. Ci sono poi tematiche specifiche che vanno approfondite e riguardano la riorganizzazione dei servizi che ha interessato funzionari e dirigenti del Comune. Serve un confronto aperto e senza pregiudiziali, costruttivo e proiettato verso il miglioramento delle condizioni del personale che opera nel comune e finalizzato anche al miglioramento dell’offerta dei servizi al cittadino. La richiesta sarà ufficializzata all’amministrazione e la Uil Fp auspica un riscontro positivo e urgente per andare a un successivo confronto».