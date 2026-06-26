SORANO – «La presidente Mirella Maccabruno respinge le accuse di ricerca di visibilità e fa notare come il proprio comunicato sia stato rilasciato in un momento successivo rispetto alle elezioni amministrative proprio per evitare qualsiasi tipo di polemica».

A dirlo è il consiglio di amministrazione della Rsa Piccolomini Sereni in risposta alle affermazioni dell’ex sindaco di Sorano, Ugo Lotti.

La presidente ribadisce che «il risultato positivo del bilancio è ampiamente analizzato nei documenti del bilancio (relazione e nota integrativa) e invita alla lettura dello stesso al fine di chiarire ogni dubbio. Quanto indicato dall’ex sindaco in merito al risparmio sul costo del personale non è corretto in quanto se da un lato ha portato al rimborso da parte del Comune, dall’altro ha comportato la necessità di sostituire tale personale ai fini del rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale in relazione all’assistenza fornita; pertanto il rimborso ricevuto è stato compensato dalla spesa sostenuta».

La presidente ci tiene inoltre a «confermare il contributo ricevuto dal Comune di Sorano e dalla Fondazione Cr Firenze, quest’ultima non menzionata nel comunicato in quanto l’iniziativa sponsorizzata avrà la dovuta visibilità in occasione di un futuro evento previsto per l’autunno» e conclude che «il comunicato, condiviso con i membri del consiglio in carica fino a maggio 2026, ambiva a mettere in evidenza il risultato positivo dell’Asp senza personalismi o altri riferimenti e soprattutto sottolineava come grazie a un benefattore che ha richiesto di rimanere anonimo sia stato possibile realizzare importanti ammodernamenti all’interno della struttura al solo e unico scopo di migliorare la qualità del servizio per gli ospiti e agevolare il lavoro di coloro che con tanta dedizione si dedicano alla loro assistenza».