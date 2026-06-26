GROSSETO – Un risultato scientifico di rilievo, ma anche un traguardo simbolico per il Centro ricerche Crisba dell’Istituto Leopoldo II di Lorena di Grosseto. Sulla rivista internazionale Italus Hortus è stato pubblicato lo studio sulla propagazione in vitro del limonio etrusco (Limonium etruscum), specie endemica toscana classificata “in pericolo”.

La novità non riguarda soltanto i contenuti della ricerca, ma anche la sua firma. Dopo numerosi contributi realizzati in collaborazione con università italiane e straniere, il Crisba pubblica per la prima volta un articolo scientifico internazionale completamente autonomo. Gli autori, Gabriele Simone e Lorenzo Moncini, appartengono infatti esclusivamente al centro ricerche del Leopoldo II di Lorena: un risultato che segna un passo significativo nella capacità della struttura di produrre ricerca indipendente e riconosciuta a livello internazionale.

Lo studio ha portato alla definizione di un protocollo efficace di micropropagazione del limonio etrusco, una pianta presente quasi esclusivamente nel Parco della Maremma e minacciata dalla alterazione degli habitat dunali. La procedura messa a punto rappresenta uno strumento concreto per la conservazione della specie.

La pubblicazione su Italus Hortus certifica il valore scientifico dell’approccio adottato: le centinaia di piante ottenute in laboratorio sono state trasferite con successo in vaso e hanno completato il loro ciclo vitale con la fioritura, dimostrando l’efficacia della tecnica sia per la conservazione ex situ sia in prospettiva di futuri programmi di reintroduzione in ambiente naturale.

Negli ultimi mesi, il Crisba – con il coinvolgimento diretto degli studenti dell’istituto agrario grossetano – sta estendendo queste ricerche anche al Limonium doriae, specie classificata “a rischio critico di estinzione”, presente esclusivamente sull’isola della Formica Grande di Grosseto.

Questi risultati si inseriscono in un impegno più ampio del Centro del Leopoldo II di Lorena, da anni attivo nella salvaguardia della biodiversità vegetale: dalle orchidee spontanee alla valorizzazione delle varietà agricole locali, fino agli interventi di recupero degli ambienti dunali. Con questa pubblicazione, l’impegno trova una piena e autorevole conferma scientifica. La ricerca condotta a Grosseto non solo contribuisce concretamente alla tutela di specie vegetali a rischio, ma dimostra anche come competenze locali possano valorizzare il contesto della formazione superiore, producendo risultati di rilievo internazionale.

Potete trovare la pubblicazione scientifica a questo LINK.