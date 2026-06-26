FIRENZE – La Toscana si prepara a un fine settimana torrido. Il presidente della Regione Eugenio Giani ha annunciato sui social l’attivazione del codice rosso per ondata di calore nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 giugno.

Negli ultimi giorni le temperature hanno superato le medie stagionali, con valori che sfiorano i 40 gradi in molte aree della regione, provincia di Grosseto compresa.

Giani ha spiegato che “è già stata potenziata la rete dell’assistenza sanitaria territoriale per rispondere ai bisogni legati all’emergenza caldo e tutelare la salute delle comunità. Già in vigore l’ordinanza che sospende le attività nei cantieri nei giorni di allerta caldo per chi opera nei campi, nei cantieri all’aperto e nelle cave, quando il rischio di stress termico è elevato”.

Da qui l’appello alla popolazione: “Si raccomanda la massima attenzione e prudenza nelle ore più calde“.

Per ridurre i rischi legati alle alte temperature, la Regione invita i cittadini a seguire alcune semplici ma fondamentali precauzioni: