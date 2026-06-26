Foto di repertorio

PORTO SANTO STEFANO – Lutto all’Argentario Sailing Week che in questi giorni si svolge all’Argentario.

È morto a causa di un malore Marco Borghi, membro dell’equipaggio dell’imbarcazione Freya, impegnata nella XXV edizione del Miramis Trophy. Il velista si è spento nel tardo pomeriggio di ieri, 25 giugno, dopo essere stato ricoverato all’ospedale di Grosseto in seguito a un malore improvviso.

La notizia ha gettato nel dolore l’intera manifestazione velica. La giornata di oggi, 26 giugno, si è aperta con un commosso saluto alla sua memoria: lo Yacht Club Santo Stefano, il comitato organizzatore e i rappresentanti di tutti gli equipaggi partecipanti si sono uniti nel ricordo osservando un minuto di silenzio durante il briefing.

A bordo, l’intera flotta ha tenuto le bandiere a mezz’asta, in segno di solenne rispetto e di vicinanza. Un gesto che ha unito tutti gli equipaggi prima di tornare in mare.