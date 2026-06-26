GROSSETO – Donare sangue e plasma è un gesto che salva vite, e prendersi cura della propria salute è il primo passo per continuare a farlo. Questo lo spirito che ha animato il presidente Lilt Renzo Giannoni ed il presidente Avis provinciale Grosseto Carlo Sestini a rinnovare la convenzione fra le due importanti associazioni del territorio. Prosegue pertanto una collaborazione dedicata ai donatori della provincia, con giornate di prevenzione e screening specialistici presso la sede Lilt di via De Amicis 1 a Grosseto.

Nei giorni scorsi si sono svolti appuntamenti dedicati alla salute maschile con l’urologo Lilt Riccardo Paolini e alla salute femminile con il ginecologo Lilt Alberto Cancemi, per promuovere la cultura della prevenzione tra chi ogni giorno sceglie di donare agli altri. In totale sono state effettuate 21 visite di screening urologico e 12 di screening ginecologico.

Il prossimo appuntamento è previsto il giorno giovedì 9 luglio dedicato ad otorinolaringoiatria con il medico Lilt Giorgio Benassi.

Per info e prenotazioni segreteria Lilt Grosseto 0564 453261.