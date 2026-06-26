GROSSETO – Nuovi interventi programmati da Acquedotto del Fiora in provincia di Grosseto, uno a Gavorrano il 30 giugno e uno a Polverosa (Orbetello) l’1 luglio. Di seguito i dettagli.

Martedì 30 giugno Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Gavorrano per un intervento di manutenzione sulla rete idrica in via Battisti. I lavori sono in programma dalle 8.30 alle 12 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua nel centro storico e in via San Carlo. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti intorno alle 12.

Mercoledì 1 luglio Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Orbetello per un intervento in località Polverosa che interesserà la rete idrica tra l’abitato di Albinia e la località Priorato. I lavori sono in programma dalle 21 a mezzanotte e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua nelle località Priorato, Piano Grande, Polverosa, Alberone e zone rurali limitrofe nel comune di Orbetello e nelle località Polverosa, Cutignolo e zone rurali limitrofe nel comune di Manciano. Potrebbero inoltre verificarsi occasionali fenomeni di intorbidimento dell’acqua, anche nelle zone limitrofe a quelle direttamente interessate dalla sospensione del flusso, che saranno mitigati da flussaggi di rete e che a partire dal ripristino del servizio rientreranno progressivamente con il passare del tempo. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alla mezzanotte.

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