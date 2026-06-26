GROSSETO – Valorizzare le imprese del territorio, premiarne la professionalità e rafforzare il legame con i clienti. Sono questi gli obiettivi di Best in Maremma, il contest organizzato da Il Giunco che anche quest’anno vede tra i partner Confartigianato Imprese Grosseto.

A parlarne nella 94ª puntata della rubrica video “Il tempo di un caffè” è stata Cristina Gallego, responsabile Benessere e Moda di Confartigianato Imprese Grosseto, che ha confermato il sostegno dell’associazione all’iniziativa.

Un contest che mette in luce il valore delle imprese

«Partecipiamo sempre molto volentieri a questo contest perché dà valore alle aziende», spiega Gallego. Un’iniziativa che negli anni ha coinvolto numerose attività associate a Confartigianato e che viene accolta con entusiasmo dagli imprenditori.

«Si crea una competizione sana che mette in risalto il valore delle imprese, la loro professionalità e l’impegno che c’è dietro ogni servizio e ogni prodotto», sottolinea.

Dietro il successo di un’attività, infatti, non c’è soltanto il risultato finale percepito dal cliente, ma anche formazione, aggiornamento continuo e capacità di adattarsi a un mercato in costante evoluzione.

Il sostegno di Confartigianato alle aziende

Nel corso dell’intervista si è parlato anche del ruolo svolto quotidianamente da Confartigianato a supporto delle imprese associate.

«Cerchiamo sempre di essere al fianco delle aziende, supportandole con servizi, consulenze e corsi di aggiornamento per affrontare normative che cambiano continuamente», afferma Gallego.

Un lavoro che coinvolge tutti i settori rappresentati dall’associazione, compresi quelli del benessere e della moda, tra i protagonisti anche di Best in Maremma con categorie come parrucchieri, barbieri e centri estetici.

Partecipare significa anche farsi conoscere

Oltre all’aspetto competitivo, il contest rappresenta anche un’importante occasione di visibilità per le attività del territorio.

«Le aziende hanno la possibilità di farsi conoscere e raccontare la propria professionalità. In molti casi emerge anche il tema del ricambio generazionale, un aspetto importante che caratterizza tante realtà del nostro territorio», evidenzia Gallego.

Confartigianato promuoverà attivamente la partecipazione delle imprese associate, distribuendo anche il materiale informativo dedicato al contest.

Come funziona Best in Maremma

La prima fase della competizione è quella delle nomination, durante la quale i lettori possono indicare le attività preferite. Successivamente si passerà alla fase finale con le votazioni attraverso il canale WhatsApp de Il Giunco.

«L’obiettivo è certamente vincere, ma anche partecipare. È un’opportunità gratuita che consente alle aziende di ottenere visibilità e coinvolgere i propri clienti», ricorda Gallego.

Per partecipare basta cercare “Best in Maremma” sul sito de Il Giunco e seguire le istruzioni per esprimere il proprio voto.

Il tempo di un caffè

Il tempo di un caffè è la rubrica video de Il Giunco che sta viaggiando verso quota 100 puntate.

Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere meglio i protagonisti del nostro territorio. In quattro minuti e tre domande cerchiamo di dare voce ai maremmani e alle maremmane sui nostri principali canali social: Instagram, Facebook, TikTok e YouTube.

A condurre è il direttore Daniele Reali.

Tutte le puntate già pubblicate sono disponibili qui 👉 www.ilgiunco.net/tag/il-tempo-di-un-caffe

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