GROSSETO – L’estate sulla costa della Maremma non è solo sinonimo di mare e relax. Per migliaia di turisti e residenti del litorale della Diocesi di Grosseto, la stagione calda diventa un’occasione di incontro, riflessione e ricarica interiore. Anche quest’anno, grazie all’impegno di parroci, religiosi e volontari, la Chiesa locale spalanca le proprie porte con il ricco cartellone di “Estate nella fede ’26“, offrendo un fitto calendario di liturgie, proposte spirituali, cultura e feste parrocchiali.

“Se noi in estate ci concediamo un po’ di riposo, la nostra fede non va in vacanza” sottolinea il vescovo Bernardino nel suo saluto ai turisti, invitandoli a scoprire le numerose occasioni di preghiera e comunità.

Le Sante Messe si spostano in spiaggia e nelle pinete

Per andare incontro alle esigenze dei villeggianti, il litorale riorganizza gli orari delle celebrazioni, portando spesso l’altare all’aperto. La grande novità di quest’anno è il consolidamento e l’allungamento di “Mass on the beach” a Marina di Grosseto. L’iniziativa, giunta alla sua terza edizione, coprirà l’intera stagione (dal 28 giugno fino al 13 settembre): ogni domenica mattina alle ore 10 la Messa sarà celebrata direttamente negli stabilimenti balneari, ogni volta in uno diverso (a partire dal Bagno Raffaello il 28 giugno e il Bagno Gabry il 5 luglio). Rimodulati anche gli orari feriali e festivi del territorio, con celebrazioni che toccheranno anche i campeggi (come il Cielo Verde e il Baia Verde) e le pinete di Roccamare e Riva del Sole.

Grandi appuntamenti della tradizione popolare

Il cuore delle feste diocesane batterà intorno alle celebrazioni del patrono San Lorenzo a Grosseto, la Festa del Mare a Castiglione della Pescaia il 14 agosto con la processione sulle imbarcazioni, la Madonna del Carmelo (16 luglio) e San Rocco (16 agosto con spettacolo pirotecnico) a Marina di Grosseto. Spazio anche alle tradizioni locali con la Festa del beato Tommaso e del Cristo morto a Scarlino, i 90 anni della chiesa di Alberese (12 luglio) e la tradizionale rievocazione della mietitura (25 e 26 luglio) alla Fattoria Granducale.

Oasi di spiritualità e appuntamenti culturali

Non mancheranno i momenti di sosta dello spirito: al Monastero di Siloe (Poggi del Sasso) si terranno la Messa di San Benedetto l’11 luglio e la Veglia dell’Assunta il 14 agosto con i canti dei tropari russi. A Marina tornano la “Catechesi al pozzo” (ogni martedì) e l’Adorazione eucaristica (ogni giovedì), mentre ad Alberese ci sarà la Lectio divina del venerdì. L’1 e il 2 agosto si celebrerà inoltre il Perdono d’Assisi.

Sul fronte culturale, il Giardino di San Giovanni a Castiglione della Pescaia ospiterà incontri dedicati ai cammini (26 giugno e 4 luglio) e concerti musicali (24 luglio e 12 agosto). A Grosseto, la Cattedrale di San Lorenzo farà da eco alla rassegna “Tutta la musica dell’organo” (9 e 19 luglio, 2 agosto). Torna infine il cinema d’autore con il Siloe Film Festival il 23 e 24 luglio, oltre a spettacoli teatrali e corali a Marina di Grosseto.

Nel quartiere Barbanella di Grosseto, la parrocchia di Santa Lucia promuove infine per tutti i mercoledì di luglio l’ “Estate Barbanellina” presso il Parco Parri: serate di gioco, socialità e “veglia” all’aria aperta completamente gratuite per famiglie e bambini.

La guida completa con tutti gli orari dettagliati delle messe (da Castiglione della Pescaia a Punta Ala, fino a Scarlino e Alberese) e il programma degli eventi è consultabile nella brochure ufficiale disponibile sul sito della diocesi di Grosseto: https://www.diocesidigrosseto.it/estate-26-le-celebrazioni-nelle-parrocchie-della-costa/