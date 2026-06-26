MONTICELLO AMIATA – Domenica 21 giugno a Monticello Amiata ha avuto luogo la “Festa della Misericordia”, un appuntamento tornato a vivere nel segno della solidarietà e della collaborazione.

La manifestazione si è aperta con la Santa Messa nella Chiesa di San Sebastiano celebrata da don Renato Rotellini e accompagnata dai canti del Coro La Monticellese. I festeggiamenti sono poi proseguiti con il pranzo sociale, realizzato dai componenti del Magistrato, per poi concludersi con i canti del Coro La Monticellese e il concerto della Banda “Verdi” di Magliano in Toscana.

All’evento hanno preso parte numerose autorità e rappresentanti istituzionali tra cui Alberto Corsinovi, coordinatore delle Misericordie Toscane; Luciano Monaci, sindaco del Comune di Cinigiano; Giuseppe Olivieri, vicesindaco; Luigi Galassi e Guglielmo Bertini, rispettivamente governatore e segretario della Misericordia di Cinigiano.

“Quando Don Renato Rotellini ci ha proposto di realizzare, dopo molti anni di interruzione, la festa – dichiara il governatore Monica Maccherini – abbiamo accolto l’idea con entusiasmo e da subito ci siamo prodigati per realizzare una giornata semplice all’insegna della convivialità e della collaborazione. A tal proposito, colgo l’occasione per ringraziare il coro La Monticellese, l’associazione Pro Loco Monticello Amiata, l’associazione culturale Casa Museo e tutti i volontari che ci hanno aiutato. Un grazie speciale va anche alla Misericordia di Cinigiano, che con la sua presenza ha rafforzato il legame di collaborazione con la nostra realtà, e a tutta la cittadinanza, che ha partecipato numerosa confermando il profondo attaccamento verso la Misericordia”.