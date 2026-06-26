SORANO – «Nella recente cronaca locale, è apparso un articolo riferito alla Rsa Piccolomini di Sorano, con il quale si evidenzia la chiusura, in attivo, del consuntivo 2025, dopo cinque anni consecutivi chiusi in rosso».

Ad affermarlo è Ugo Lotto, ex sindaco di Sorano.

«L’articolo sembrerebbe ascrivere il conclamato merito gestionale – si legge nella nota di Lotto -, non al consiglio di amministrazione dell’epoca, ma bensì, in parte, alla presidente dell’ente, Mirella Maccabruno ed in parte, sostanziale, alla donazione di 50mila euro di un benefattore, al quale benefattore si fanno risalire altre iniziative in specifici settori del territorio, molto probabilmente indicate per individuare ed ascriverne il merito a personaggi locali legati al medesimo ma anche alla politica».

«Nella mia veste di sindaco a tutto il 2025, mi corre l’obbligo di integrare e correggere quanto dichiarato dalla presidente della Rsa Piccolomini, allo scopo di ricondurre la vicenda al suo reale stato contabile, in quanto invece, a mio avviso, si vuole scambiare una vicenda amministrativa per un palcoscenico politico, mentre i cittadini hanno bisogno di verità e trasparenza e non di rappresentazioni parziali costruite ad arte».

«Quando chi rilascia comunicati stampa, pur conoscendone la verità la nasconde, è legittimo da parte mia chiedermi se l’obiettivo fosse davvero quello di fare chiarezza o semplicemente cercare visibilità politica e di parte. Tra gli elementi che hanno contribuito al saldo positivo del consuntivo 2025, non sono considerati tali da parte della presidente, atti significativi riconducibili all’attività amministrativa dello scrivente, ricordo sindaco fino al 29.12.2025».

«Nella fattispecie: risparmio sui costi del personale dipendente, in assegnazione temporanea presso il Comune di Sorano, di due figure professionali, una inquadrata nell’area di operatori esperti, con decorrenza dal 01.08.2025 al 31.12.2026; la seconda inquadrata nell’area dei funzionari, con decorrenza dal mese di ottobre 2025 al 31.12.2026. Il risparmio sui costi del personale, i cui oneri economici sono stati rimborsati alla Asp suddetta da parte del Comune di Sorano, è ammontato a non meno di 17mila euro. Contributo versato dal Comune di Sorano, con delibera di giunta riferita al periodo oggetto di consuntivo, per un importo di 5mila; contributo versato dalla Fondazione Cassa di Risparmio, anche questo nel periodo di riferimento, di ulteriori 5mila euro».

«Come si può amministrativamente dedurre – aggiunge Lotto -, gli interventi straordinari riferiti al 2025 hanno avuto un ammontare complessivo di 27mila euro. Ritengo evidenziare che questi benefici economici costituiscono fatto di straordinarietà, non sono strutturali ed esulano dalla programmazione annuale delle risorse in entrata. La gestione ordinaria, come definita dalla presidente “attenta alle risorse, a scelte organizzative mirate…..” non ha prodotto il positivo risultato conclamato, ma bensì un più modesto saldo positivo. Lo scrivente ritiene che al posto di un comunicato stampa dal tono trionfalistico, sarebbe stato doveroso esplicitare la realtà dei fatti così come verificatesi nell’anno 2025, dando il giusto riconoscimento anche a chi ha contribuito a realizzarli».

«Purtroppo – conclude -, riconoscenza non è un vocabolo conosciuto dalla presidente, per il cui significato la invito a consultare il dizionario Devoto-Oli vigente in tutti i plessi scolastici».