Foto di repertorio

GROSSETO – Incidente stradale nella serata di ieri, 25 giugno sulla Strada Statale 223 “Senese”, al chilometro 16 in direzione Siena, dove un’auto è finita fuori dalla carreggiata.

Secondo quanto comunicato dal comando dei Vigili del Fuoco di Grosseto, per cause ancora in corso di accertamento un’Audi Q2 è uscita autonomamente di strada. Alla guida del veicolo c’era una sola persona, che è rimasta ferita in modo da richiedere l’intervento dei soccorsi sanitari.

Il conducente, unico occupante dell’auto, è stato assistito dal personale del 118 e successivamente trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle sue condizioni.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata dall’incidente, al fine di prevenire ulteriori rischi per la circolazione e per chi transitava lungo la statale.

Sul posto è arrivata anche la Polizia Stradale, che ha effettuato i rilievi di competenza per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.