FOLLONICA – Ogni estate ha i suoi tormentoni, e a Follonica quest’anno spunta una locandina sul “1° Trofeo contromano via della Repubblica”, una finta “gara amatoriale di bici contromano” dedicata, si legge, ai “turisti senesi, fiorentini e dintorni”.

La grafica, che sta facendo il giro dei social, mostra un ciclista in infradito e maglietta “Ma che vuoi?” mentre imbocca una strada di Senzuno contromano con un’auto in arrivo. C’è anche un divieto d’accesso, ma sono escluse le “bici contromano”. Il motto scelto è: “Pedala. Ignora. Indignati. Questa è la tua gara!”.

Il regolamento della competizione immaginaria è un piccolo capolavoro di satira, che gioca con comportamenti alquanto diffusi nelle località balneari:

pedala sempre contromano;

clacson? Ignoralo;

mandati a quel paese? Bonus!;

obbligatorio indossare ciabatte infradito.

Gli “ostacoli” del percorso, a cui si suggerisce di non fare caso, sono “auto, pedoni, residenti”.

La locandina elenca anche le caratteristiche del percorso:

lunghezza 700 metri di puro coraggio;

difficoltà leggendaria;

ostacoli: auto, pedoni, carri armati, abbaglianti, realtà;

ritrovo: via della Repubblica (Senzuno).

E non mancano i premi:

coppa dell’incognito;

cuffie anti clacson;

attestato di indifferenza;

campanello “ke” non serve;

t-shirt “Ma che vuoi?”.

Tra i “partner ufficiali della Follonica libera” compaiono la torre azzurra “testimone silenziosa”, i residenti “sull’orlo di una crisi di nervi”, il clacson “mai ascoltato dal 1998”, il Comune di Follonica che “fa finta di niente” e i turisti che “fanno quel che vogliono”. L’iscrizione, si dice, è gratuita: “Basta salire in sella e andare dalla parte sbagliata“.

La chiusura della locandina sintetizza lo spirito dell’iniziativa: “Senzuno non è un posto. È una prova di carattere”.