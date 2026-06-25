GROSSETO – Tutto pronto per l’edizione 2026 dei Campionati Italiani Under 18 di atletica, in programma sabato 27 e domenica 28 giugno allo Stadio Carlo Zecchini di Grosseto. La pista e le pedane dell’impianto maremmano torneranno ad ospitare la massima rassegna riservata agli Allievi a distanza di 17 anni, in una stagione particolarmente importante per gli atleti nati nel 2009 e 2010, che tra sole tre settimane saranno chiamati ad affrontare la rassegna europea di categoria.

Grosseto 2026 sarà infatti l’ultimo e fondamentale crocevia prima dei Campionati Europei, che dal 16 al 19 luglio animeranno un altro storico impianto dell’atletica italiana, quello del Raul Guidobaldi di Rieti.

Stadio Zecchini ma non solo, come di consueto saranno tre gli impianti dell’Atletica Grosseto Banca Tema, società organizzatrice, ad essere coinvolti: il Campo Zauli fungerà da fulcro, essendo sia impianto di riscaldamento che sede organizzativa, mentre l’adiacente Campo Nilo Palazzoli ospiterà le competizioni dei lanci lungi, martello e disco.

Il programma prevederà tre sessioni di gara: sabato mattina spazio alle prime gare di lanci e salti, che saranno affiancate dalle batterie dei 100m e 400m, sabato pomeriggio si torna in pista con tantissime finali, tra cui proprio quelle dei 100m e, al termine della serata, 2.000m siepi, staffetta 4x100m e 5.000m di marcia, tre gare particolarmente attese per l’Atletica Grosseto Banca Tema. Chiusura di rassegna domenica mattina, con una sessione “non-stop” che comincerà alle ore 9:00 e si chiuderà alle 15:30 con le sempre spettacolari staffette 4x400m.

Sono 1303 gli iscritti, in rappresentanza di 306 società, che scenderanno sulla pista e le pedane degli impianti maremmani: la vittoria del titolo italiano è uno dei requisiti indicati dalla direzione tecnica per decidere la convocazione per i Campionati Europei di Rieti, qualora più di due atleti abbiano lo standard d’iscrizione.

Assente la velocista Kelly Doualla, che ha messo in agenda i Tricolori U20 di Caorle, l’atleta più attesa a Grosseto è senza dubbio Alessia Succo, la primatista continentale dei 100 ostacoli, capace di pareggiare la European Best della slovacca Frlickova al Brixia Next Gen con 12.86. Allo Zecchini, domenica, si cimenterà di nuovo con gli ostacoli bassi: batterie alle 10.05, semifinale alle 13:00 e finale alle 14.40.

Tra gli iscritti, va evidenziata la presenza del mezzofondista Federico Giardiello, che di recente ha sfiorato nei 1500m la migliore prestazione italiana di Yeman Crippa, e del pesista Antony Del Pioluogo, non lontano dalla MPI del peso con 20,23m. Tra gli altri che si sono già messi in evidenza, l’astista Gabriele Belardi, il giavellottista Antonio Di Palma, la mezzofondista Yasmine Lazouzi, lo sprinter Matteo Berardo, la velocista Elisa Calzolari, che ha fatto parte del gruppo d’oro della staffetta under 20 lo scorso anno a Tampere, il quattrocentista Thomas Radovini e la marciatrice Rebecca D’Alessandro.

“I Campionati Italiani Under 18 di Grosseto rappresentano un passaggio fondamentale nel percorso di crescita dei nostri giovani talenti – commenta il presidente della FIDAL Stefano Mei – In pista vedremo tanti ragazzi e ragazze che stanno costruendo il proprio futuro sportivo e che avranno l’opportunità di confrontarsi in un contesto di altissimo livello. Questa manifestazione assume un significato particolare perché contribuirà in modo importante alla definizione della squadra azzurra che parteciperà agli Europei Under 18 di Rieti. Sarà quindi un’occasione preziosa per mettere in mostra il proprio valore e per conquistare una maglia azzurra davanti al pubblico di casa. Rivolgo il mio ringraziamento agli organizzatori, alle istituzioni, ai tecnici, ai dirigenti e ai volontari che rendono possibile questa manifestazione e auguro a tutti gli atleti di vivere un grande fine settimana di sport e di emozioni”.

“Manifestazioni come questa raccontano il volto più autentico dello sport: quello fatto di impegno quotidiano, sacrificio, costanza e passione. Dietro ogni risultato ci sono anni di allenamenti, rinunce e determinazione, valori che questi giovani atleti incarnano e trasmettono con il loro esempio – Dichiara il Sindaco della Città di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna – Grosseto è orgogliosa di ospitare una competizione che mette al centro le nuove generazioni e che offre ai ragazzi l’opportunità di misurarsi, crescere e inseguire i propri sogni. Lo sport è una straordinaria scuola di vita e siamo felici che la nostra città possa essere il teatro di queste storie di talento e dedizione. Rivolgo il mio ringraziamento all’Atletica Grosseto Banca Tema, alla Fidal e a tutti coloro che hanno lavorato per rendere possibile questo appuntamento”.

“Questa manifestazione conferma il ruolo sempre più centrale di Grosseto nel panorama dell’atletica italiana – Sottolinea l’Onorevole Fabrizio Rossi, assessore allo sport di Grosseto – Lo Zecchini sarà il palcoscenico ideale per tanti giovani atleti che rappresentano il futuro di questo sport e che avranno l’opportunità di confrontarsi in una competizione di altissimo livello. Per la nostra amministrazione investire nello sport significa investire nella crescita dei giovani, nella socialità e nella promozione della città. Siamo felici di accogliere atleti, tecnici, famiglie e appassionati in un evento che saprà regalare emozioni e valorizzare l’eccellenza organizzativa del movimento sportivo grossetano”.

“Ancora una volta i nostri impianti accoglieranno un Campionato Italiano, e lo faranno a pochi giorni dai Campionati Europei di categoria. In questo 2026, la rassegna è ancor piu significativa per i nostri colori, in quanto avremo al via un numero record di atleti – A parlare è il Presidente dell’Atletica Grosseto Banca Tema, Adriano Buccelli – Ringrazio sin da ora la Fidal, e il suo presidente Stefano Mei, l’amministrazione comunale, con particolare riferimento all’assessore allo sport Fabrizio Rossi, e l’intera società, tecnici, atleti, dirigenti e i numerosissimi volontari che ancora una volta saranno determinanti per la buona riuscita dell’evento”.

Mai come in questo 2026 la rassegna sarà così attesa per l’Atletica Grosseto Banca Tema, che si presenta al via con ben sette portacolori tra cui Riccardo Rabai, miglior tempo di iscrizione nei 5.000m di marcia. Una medaglia tricolore di un grossetano a Grosseto manca dal 2010, quando Stefano La Rosa vinse sulla pista di casa i Campionati Italiani Assoluti sui 5.000m, mentre, a livello giovanile, il digiuno prosegue dal 2005, quando sempre La Rosa fu argento nella stessa distanza tra le Promesse.

Rabai, che nel 2025 a Rieti chiuse la rassegna estiva quarto dopo una penalità di 30″, si presenta allo Zecchini forte del suo 21:08.60 messo a segno ad aprile a Prato, prestazione che rappresenta il sesto crono europeo della stagione. Il principale avversario sarà Cristian Cecchetto (21:14.22), lo scorso inverno Campione Italiano Indoor proprio davanti a Rabai. Con loro anche altri due atleti in grado di lottare per il successo: Adriano Caferra (21:19.92) e Lucio Di Lizio (21:35.79/2025), per un totale di ben 11 atleti che in questa stagione hanno marciato al di sotto dei 22:10, il crono utile per partecipare ai Campionati Europei Under 18 di Rieti, dove verranno convocati solo i migliori due.

Grosseto rappresenterà una vera e propria prova finale di selezione per Rieti 2026, e la rappresenterà anche Thomas Nencini, in possesso del minimo continentale sia nei 400m che nei 400hs. L’atleta classe 2009 allo Zecchini si concentrerà sui 400m, distanza nella quale è quarto nelle liste italiane stagionali (48.12) ma a soli 6 decimi dal primo. Atletica Grosseto Banca Tema che schiera anche l’altro gemello Nencini, Nicolas, al via dei 110hs, poi lo specialista delle prove multiple Anselme Faragli, impegnato nell’Asta, e Filippo Bonucci, che grazie al 6:02.27 corso pochi giorni fa a Rubiera nei 2.000m siepi, ha scalato le graduatorie italiane dell’anno fino al quinto posto, candidandosi clamorosamente alla lotta per le medaglie. Nella seconda giornata Bonucci sarà al via anche dei 3.000m.

Torna in una rassegna nazionale anche la 4x100m, con la società di casa che, nelle fasi finali di sabato, schiera Marco Ciampana, Tommaso Duchini, Nicolas Nencini e il campione italiano indoor 2025 sui 200m Gabriele D’Amico.

I Campionati Italiani Under 18 saranno trasmessi in diretta streaming integrale suatleticaitaliana.tv e app SportFace sabato 27 giugno dalle 10 alle 20.30 e domenica 28 giugno dalle 9 alle 15.30 (foto d’archivio OnYourMarks).

Anche in questo 2026 Grosseto risponde presente, con oltre 150 volontari, coordinati dalla responsabile Cristiana Artuso, che nel corso di tutta la settimana si adopereranno per la buona riuscita dell’evento. Dall’allestimento dei siti di gara, passando per cerimoniale, addetti di campo e ruoli dietro le quinte che come sempre saranno indispensabili per accogliere e supportare le migliaia di persone, tra atleti, tecnici e appassionati, che affolleranno gli impianti a partire dai giorni precedenti l’evento.

Le gare dei portacolori dell’Atletica Grosseto Banca Tema

Sabato – 11:20 – Batterie 400m – Thomas Nencini (+Ev. finale domenica alle ore 12:15)

Sabato – 17:00 – Finale 2.000m Siepi – Filippo Bonucci

Sabato – 17:55 – Finale 4x100m – Atletica Grosseto Banca Tema

Sabato – 19:10 – Finale 5.000m Marcia – Riccardo Rabai

Domenica – 08:30 – Finale 3.000m – Filippo Bonucci

Domenica – 09:25 – Batterie 110hs – Nicolas Nencini (+Ev. Semi ore 12:40/finale ore 14:25)

Domenica – 09:30 – Finale Salto con l’Asta – Anselme Faragli