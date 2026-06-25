Foto di repertorio

GROSSETO – Importante contributo della Compagnia Maremmana Arcieri “Giovanni dalle Bande Nere” di Grosseto alla vittoria della Delegazione Toscana al prestigioso Trofeo Pinocchio. Un risultato storico per l’arceria giovanile della regione, che ha totalizzato 5922 punti con 220 centri e 75 ori portando a casa il titolo nazionale. Un trionfo collettivo che porta, però, una firma maremmana ben riconoscibile col contributo dei biancorossi Marika Bernazzi ed Edoardo Guidarelli in squadra con Rachele Del Vigna, Emma Ferrari Trecate, Sveva Giunchino, Muyuan Liu, Olimpia Maria Poli, Alice Pranio, Enea Balsotti, Elia Bestazzoni, Elia Botti, Davide Bracaloni, Simone Brandani e Filippo Peria.

Un risultato di questa portata non nasce per caso. Dietro alla vittoria della Delegazione Toscana c’è il lavoro instancabile e la visione lungimirante del Comitato Regionale Toscana FITARCO, presieduto da Marco Centini. È grazie all’impegno del Comitato che ogni anno viene costruito un percorso formativo e competitivo di qualità, capace di identificare, valorizzare e preparare i migliori talenti giovanili della regione. L’organizzazione delle fasi regionali di qualifica, il coordinamento tecnico delle delegazioni, il supporto agli atleti e alle società affiliate: tutto questo rappresenta un lavoro certosino e appassionato che oggi trova la sua più alta ricompensa sul gradino più alto del podio nazionale. La Compagnia Maremmana Arcieri esprime alla presidenza e a tutto il Comitato Regionale Toscana la propria più sincera gratitudine per aver creato le condizioni che rendono possibili risultati come questo.

La Compagnia Maremmana Arcieri desidera rivolgere un sentito ringraziamento ai tecnici personali dei propri atleti: a Fabio Giomi, allenatore di Marika Bernazzi, e a Leo Santella, allenatore di Edoardo Guidarelli, per la dedizione, la professionalità e il lavoro quotidiano che hanno reso possibile questo straordinario risultato. Il successo dei giovani atleti è anche il loro successo.

Grande la soddisfazione espressa dal presidente della Compagnia Maremmana Arcieri, Stefano Mazzi — figura di primo piano nell’arceria italiana in qualità di Direttore Tecnico della Nazionale Giovanile Paralimpica: “Sono estremamente orgoglioso del risultato ottenuto dalla Delegazione Toscana e di tutto il movimento regionale, frutto di un sistema che funziona e che il Comitato Regionale, guidato da Marco Centini, ha saputo costruire con grande competenza. Ma permettetemi di esprimere una soddisfazione del tutto particolare per Marika ed Edoardo: vederli primeggiare su un palcoscenico nazionale di questa importanza, dopo il percorso che hanno fatto, è la conferma che il lavoro che stiamo portando avanti alla Compagnia Maremmana Arcieri sta dando i suoi frutti. Sono due atleti su cui contiamo molto per il futuro dell’arceria maremmana”.

Il team Giovanni dalle Bande Nere esprime il proprio orgoglio per questi giovani campioni e rinnova il proprio impegno nella promozione e nello sviluppo del tiro con l’arco nel territorio grossetano e maremmano. Per informazioni [email protected]