MAGLIANO IN TOSCANA – Si terrà giovedì 2 luglio, alle ore 21, sul campo polivalente “Enzo Farini” di Magliano, la prima edizione del Torneo di calcetto “Dondi”, organizzato dal Comune di Magliano in Toscana in collaborazione con l’Asd Magliano Sant’Andrea, in ricordo di don Isacco Pezzotta. L’entrata al torneo è ad offerta libera e il ricavato sarà devoluto all’associazione “Il sorriso di Simonetta Aps” per l’acquisto di un’ambulanza attrezzata per il comitato della Croce Rossa di Magliano in Toscana.

“Siamo felici di presentare la prima edizione di un torneo – spiega Anna Lampredi, assessore al Sociale del Comune di Magliano in Toscana – che vuole essere non solo una competizione sportiva con un intento benefico, ma l’occasione per ricordare un personaggio molto caro a tutta la nostra comunità. Anche lo sport, quando è vissuto con i valori giusti, diventa uno strumento educativo molto potente, in grado di insegnare ai ragazzi anche i valori che trasmetteva ogni giorno don Isacco, con l’esempio più che con le parole. Ringrazio le squadre che hanno aderito e tutti coloro che si sono messi a disposizione per l’organizzazione di questo evento”.

“Dondi”, come veniva affettuosamente chiamato dai parrocchiani don Isacco Pezzotta, fu nominato parroco di Magliano nel 1961 e fu proprio lui a costituire la prima squadra di calcio maglianese “Gs Etruria” con l’obiettivo di avvicinare i giovani alla parrocchia tramite lo sport. Una persona che la comunità maglianese non ha mai dimenticato anche per le tante attività che organizzava: dai campi estivi ai soggiorni per gli anziani. Ad onorarlo saranno proprio le vecchie glorie delle squadre di Magliano, Montiano, Pereta e Sant’Andrea che scenderanno in campo per una serata di sport e di divertimento, ma soprattutto di beneficenza.