GIANNUTRI – Brutta caduta per un turista di 67 anni, in vacanza sull’Isola di Giannutri. L’uomo è rimasto gravemente ferito nella tarda mattinata di oggi, 25 giugno, intorno alle 12.30.

Secondo una prima ricostruzione, il 67enne sarebbe scivolato accidentalmente su uno scoglio, reso particolarmente insidioso dalla presenza di alghe e dalla superficie liscia, cadendo sulla scogliera sottostante. Nell’impatto avrebbe riportato un grave trauma cranico e facciale.

Sul posto è intervenuto tempestivamente un volontario della Croce Rossa Italiana del comitato Costa d’Argento, che ha prestato le prime cure al ferito. Successivamente l’uomo è stato trasportato in ambulanza fino alla piazzola di atterraggio del Pegaso, situata nella zona del campo sportivo dell’isola.

L’elisoccorso regionale, con medico a bordo, ha quindi provveduto al trasferimento urgente del paziente all’ospedale di Siena. Le sue condizioni sono state giudicate serie e complesse dal punto di vista sanitario.