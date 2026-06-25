PERETA – Venerdì 26 e sabato 27 giugno torna il Pereta Jazz Club, una manifestazione che negli anni è diventata un appuntamento importante per il territorio, capace di richiamare appassionati di musica e artisti di grande prestigio anche oltre i confini locali.

Un evento che quest’anno, però, ha rischiato di non poter mantenere lo stesso livello qualitativo delle precedenti edizioni a causa di alcune difficoltà economiche incontrate dalla Pro Loco nell’organizzazione della rassegna.

Per questo motivo gli organizzatori si sono rivolti all’amministrazione comunale di Magliano in Toscana per chiedere un possibile sostegno alla realizzazione dell’iniziativa. La risposta sembrava purtroppo negativa: le risorse comunali destinate agli eventi erano già state assegnate e non c’era più disponibilità di budget per il Pereta Jazz Club.

Ed è proprio in quel momento che è arrivata la sorpresa più grande: “Il sindaco Gabriele Fusini, comprendendo il valore culturale della manifestazione, la bellezza del progetto e l’impegno portato avanti in questi anni per offrire a Pereta un evento unico nel suo genere, ha deciso di sostenere personalmente i costi dell’iniziativa, mettendo a disposizione risorse proprie – spiega Johnny Petrucci della Pro Loco di Pereta -. Un gesto raro e significativo, che racconta un modo di intendere il ruolo di amministratore fatto di presenza, passione e vicinanza alla comunità. In un periodo in cui spesso la politica viene associata a privilegi e distanza dai cittadini, vedere un rappresentante delle istituzioni scegliere di contribuire personalmente per permettere a un progetto culturale di continuare a vivere rappresenta un segnale importante”.

Il gesto del sindaco ha colpito profondamente la comunità di Pereta e un imprenditore locale ha deciso di intervenire, contribuendo a coprire una parte importante delle spese e condividendo lo spirito dell’iniziativa.

Il 26 e 27 giugno il Pereta Jazz Club tornerà quindi con un programma di assoluto livello: venerdì 26 sarà protagonista Minnie Minoprio, storica protagonista dello spettacolo italiano, mentre sabato 27 arriverà Flavio Boltro, uno dei più importanti trombettisti jazz italiani di fama internazionale.

“Una manifestazione che continua a crescere e che quest’anno porterà con sé anche una storia speciale – conclude la Pro Loco -: quella di una comunità, di un evento culturale e di un sindaco che ha scelto di crederci fino in fondo”.