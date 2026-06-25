ORBETELLO – «Al pronto soccorso di Orbetello muratori tra i pazienti, ma per la direzione è tutto normale. Lavori che, secondo l’azienda, non hanno recato alcun disagio allo svolgimento dell’attività. Peccato che le persone in attesa di una visita possono respirare qualsiasi tipo di polvere, e magari sono allergici, costretti ad attendere il loro turno tra impalcature e cantieri». A denunciarlo è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Luca Minucci, che sulle criticità dell’ospedale di Orbetello ha presentato un’interrogazione al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e all’assessore regionale alla Sanità Monia Monni.

«Alle nostre segnalazioni di evidenti e impattanti criticità per i pazienti, la direzione dell’ospedale di Orbetello ci aveva risposto che “a seguito di un guasto alla rete idrica si era reso necessario un intervento tecnico in area medica, i lavori non avevano recato alcun disagio al normale svolgimento dell’attività”. La fotografia, che abbiamo mostrato, non mostra certamente pazienti al loro agio, tra muratori, scalei, impalcature, mura in rifacimento, elettricisti, martelli e trapani – sottolinea Luca Minucci -. I lavori edili al pronto soccorso sono in ritardo, e pensate che dovevano essere consegnati a giugno. Il cantiere rimarrà aperto durante tutta l’estate proprio nel momento di maggiore affluenza, con migliaia di turisti che affollano la costa».

«Non ci dimentichiamo, certamente, la gravissima carenza di personale infermieristico che registra l’ospedale di Orbetello, con la dirigenza della struttura sanitaria in difficoltà nel coprire i turni, a maggior ragione adesso che stiamo entrando nel vivo dell’estate, con un carico di lavoro destinato a triplicare. Cosa aspetta la Regione a risolvere tali carenze? Quanto ancora pensa di sfruttare la professionalità e disponibilità del personale in servizio?» conclude Minucci.