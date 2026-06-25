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FOLLONICA – Da giorni i lavori notturni lungo la linea ferroviaria tra Pratoranieri e il Capannino stanno togliendo il sonno a residenti e turisti, creando disagi anche alle attività ricettive della città. Sulla vicenda si è acceso un vivace dibattito, residenti e opposizioni chiedono chiarimenti sulle autorizzazioni e sulla comunicazione ai cittadini.

Baietti: «Il Comune non ha rilasciato alcuna autorizzazione per l’esecuzione dei lavori in orario notturno»

Il Comune di Follonica, attraverso il vicesindaco e assessore all’ambiente Danilo Baietti, precisa di non aver rilasciato alcuna autorizzazione per lo svolgimento delle lavorazioni in orario notturno.

“In merito alle segnalazioni pervenute da cittadini e operatori economici riguardo ai rumori notturni derivanti dai lavori ferroviari, ritengo necessario riportare la discussione sul piano dei fatti – afferma Baietti –. Nessuno mette in discussione l’importanza e la necessità degli interventi sulla linea ferroviaria. Si tratta di opere fondamentali per la sicurezza e l’efficienza dell’infrastruttura, la cui rilevanza strategica per il territorio è pienamente riconosciuta dall’amministrazione comunale”.

“Proprio per questo, tuttavia, è indispensabile che tali interventi siano eseguiti nel pieno rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente e delle necessarie autorizzazioni. Nei giorni scorsi sono pervenute al Comune segnalazioni formali da parte di cittadini e imprese, dalle quali risulterebbe che attività riconducibili ai lavori di manutenzione della linea ferroviaria siano state avviate in orario notturno”.

Il vicesindaco spiega che l’amministrazione si è attivata immediatamente per verificare quanto accaduto e ricostruire l’iter autorizzativo. “Dagli accertamenti finora svolti è emerso che l’impresa esecutrice dei lavori per conto di Rfi aveva presentato circa due mesi fa una richiesta, ai sensi dell’articolo 19 del Regolamento comunale per le attività rumorose, finalizzata all’ottenimento dell’autorizzazione in deroga ai limiti acustici per l’esecuzione delle lavorazioni. Tuttavia, il relativo procedimento amministrativo non risulta ancora concluso”.

Baietti sottolinea inoltre che soltanto nei giorni scorsi è arrivato il parere dell’Asl competente, che durante l’istruttoria aveva richiesto integrazioni documentali. “Ad oggi non è stato pertanto emanato alcun provvedimento conclusivo del procedimento. Ne consegue che il Comune non ha rilasciato alcuna autorizzazione in deroga per l’esecuzione dei lavori in orario notturno”.

“Alla luce di quanto emerso, i competenti uffici procederanno con tutti gli accertamenti previsti dalla legge. È opportuno ricordare che interventi di questa natura, ancorché di pubblica utilità e indubbia rilevanza, non dovrebbero essere avviati prima della conclusione dell’iter autorizzativo e del rilascio dei relativi atti da parte dell’amministrazione competente”.

Sul fronte della comunicazione ai cittadini, il vicesindaco ricorda inoltre che il parere dell’Asl “richiama espressamente la necessità che sia il soggetto proponente a informare preventivamente la popolazione interessata circa tempi, modalità e possibili impatti delle lavorazioni”, un passaggio che assume particolare rilevanza “quando gli interventi vengono effettuati in orario notturno e in piena stagione turistica“.

“Per questo motivo sorprendono alcune dichiarazioni dell’opposizione che attribuiscono al Comune responsabilità per una presunta mancata comunicazione relativa a lavori che, allo stato dei fatti, non risultano ancora autorizzati dall’Ente”, conclude Baietti, assicurando che l’amministrazione continuerà a seguire la vicenda “con l’obiettivo di tutelare cittadini e attività economiche senza ostacolare opere necessarie per il territorio, ma pretendendo il pieno rispetto delle regole, della trasparenza e delle procedure previste dalla legge”.

L’opposizione: «Cittadini e imprese lasciati soli»

Sulla questione intervengono anche i consiglieri e le consigliere del Partito Democratico, Follonica a Sinistra e della lista Andrea Pecorini Sindaco, che hanno presentato una domanda d’attualità in Consiglio comunale.

“Abbiamo presentato una domanda d’attualità per chiedere conto all’amministrazione comunale dei lavori ferroviari notturni che da settimane stanno interessando il tratto compreso tra Pratoranieri e il Capannino – affermano in una nota –. Sia chiaro: nessuno contesta la necessità di effettuare lavori sulla linea ferroviaria. Quello che contestiamo è il silenzio assordante del Comune e la totale assenza di attenzione verso cittadini e operatori economici che stanno pagando sulla propria pelle le conseguenze di questa situazione”.

L’opposizione parla di residenti esasperati e di strutture ricettive alle prese con conseguenze economiche rilevanti. “Da giorni riceviamo segnalazioni di residenti esasperati dai rumori nelle ore notturne e di strutture ricettive che stanno subendo danni economici concreti. Turisti che anticipano la partenza, richieste di rimborso, soggiorni compromessi. In piena stagione estiva”.

I consiglieri chiedono inoltre di chiarire se il Comune fosse stato preventivamente informato da Rfi dell’avvio delle lavorazioni. “Ci chiediamo se il Comune fosse stato preventivamente informato da Rfi. Se la risposta è sì, allora è grave che non sia stata organizzata una comunicazione puntuale verso residenti e attività economiche. Se la risposta è no, è ancora più grave, perché significherebbe che l’amministrazione non è nemmeno in grado di seguire ciò che accade sul proprio territorio”.

Secondo le forze di opposizione, la vicenda evidenzia “una contraddizione sempre più evidente” tra la promozione dell’immagine della città e la gestione delle problematiche quotidiane. “La verità è che una città non si governa con le fotografie sui social o con gli slogan promozionali. Si governa affrontando i problemi, informando i cittadini e stando accanto a chi subisce disagi”.

Da qui la richiesta di fare piena luce sulla vicenda. “Vogliamo sapere quali autorizzazioni siano state rilasciate, quali controlli siano stati effettuati, quali comunicazioni siano intercorse con Rfi e soprattutto perché cittadini e imprese siano stati lasciati completamente soli”.

“Quando un turista chiede un rimborso, quando una famiglia non riesce a dormire e quando un imprenditore deve spiegare ai propri clienti cosa sta succedendo senza aver ricevuto alcuna informazione dal Comune, significa che qualcosa non ha funzionato. Ed è esattamente per questo che pretendiamo chiarezza e assunzione di responsabilità“.