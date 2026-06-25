GROSSETO – Nell’assemblea ordinaria del 24 giugno, il cda di GrossetoFiere ha presentato il nuovo piano operativo triennale ai propri soci che, spiegano dalla società, “segna un passo importante e decisivo sul futuro della spa grossetana nata 46 anni fa grazie alla lungimiranza della Camera di Commercio a cui si sono aggiunti, nel tempo, gli altri enti e le rappresentanze dell’economia grossetana”.

Da allora, prosegue la nota di GrossetoFiere, “si sono succedute numerose attività molte delle quali nel centro fiere del Madonnino inaugurato nell’anno 2009, un’infrastruttura fieristica periferica lontana dai servizi primari della città, inserita in un progetto che prevedeva la realizzazione di un polo logistico intermodale che per varie problematiche non è mai nato”.

“Il Consiglio di amministrazione, impegnato nella riorganizzazione e sviluppo della società, ha inteso predisporre un piano operativo per rafforzare il proprio impegno a favore dello sviluppo economico e sociale della Maremma attraverso la condivisione e il lancio di nuove iniziative che prevedono la partecipazione di imprese, associazioni di categoria e cittadinanza. L’obiettivo è quello di consolidare il proprio ruolo di punto di riferimento per il sistema produttivo locale ampliando la propria offerta di eventi e progetti, creando nuove opportunità di incontro, formazione e crescita di tutti gli attori del territorio”.

GrossetoFiere, continua la nota, “si candida quale motore per lo sviluppo economico e la valorizzazione del territorio. Il mercato è in continua evoluzione e gli spazi e le modalità sino ad ora utilizzati devono essere rivisti e riprogrammati offrendo spazi di confronto accessibili e itineranti, opportunità concrete di business, percorsi formativi e momenti dedicati all’innovazione e alla sostenibilità. In pratica GrossetoFiere si candida quale soggetto gestore e organizzatore di uno spazio multifunzionale prospiciente la città capace di accogliere e gestire, per conto dei soci, attività sia ludiche che culturali. Uno spazio capace e idoneo per raccontare le eccellenze della Maremma come l’agroalimentare, i prodotti tipici, l’artigianato e il turismo esperienziale, il tutto legato alla tradizione. Uno spazio per valorizzare la sostenibilità attraverso la valorizzazione dell’economia circolare e la mobilità sostenibile, consentendo la fruibilità delle aree e l’accesso con il più basso impatto ambientale. Una filosofia che deve diventare l’immagine di una Maremma unica nel suo genere. Uno spazio per accogliere eventi sportivi e outdoor essendo la Maremma un luogo ideale per il ciclismo, il trekking, la nautica e l’equitazione. Uno spazio, più semplicemente, per continuare gli eventi della tradizione e accogliere parchi giochi itineranti, attività circensi. Uno spazio che si lega con il tessuto cittadino inserendosi in una strategia più ampia di valorizzazione del territorio e della Maremma”.

“La mission di GrossetoFiere – afferma il presidente Paolo Rossi – è creare occasioni di crescita per le aziende e per l’intero sistema economico locale”.

Il Piano operativo triennale, presentato ai soci nell’assemblea del 24 giugno, rappresenta “un vero e proprio rilancio delle attività e gli enti soci che detengono la maggioranza assoluta hanno ancora una volta confermato l’importanza di GrossetoFiere per il contesto sociale, dimostrandosi pronti ad accompagnarlo. L’approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2025 e la condivisione del piano triennale sono segni tangibili di unità“.

Due sono i passaggi importanti che sono stati discussi in assemblea. “Il primo – spiegano da GrossetoFiere – è quello di alienare parte del centro fiere di Braccagni, attraverso un bando di evidenza pubblica essendo la società a controllo pubblico. Operazione che inizierà nel mese di settembre e si dovrà concludere entro l’aprile 2027. Questa operazione consentirà la diminuzione dei costi di gestione e liberare risorse per il nuovo progetto di sviluppo. L’eventuale vendita sarà subordinata all’utilizzo dell’area per tre anni in modo da poter proseguire le attività fieristiche in attesa della definizione e adeguamento della nuova area. Il secondo è studiare un nuovo assetto societario aprendo a soggetti privati modificando anche la natura giuridica”.

Il presidente Rossi si sofferma sulla nuova area: “Abbiamo trovato grande disponibilità da parte degli uffici tecnici e dall’assessorato di riferimento del Comune di Grosseto per individuare la nuova area che dovrà comunque possedere delle caratteristiche obbligatorie, di viabilità e parcheggi. Per ottimizzare e valorizzare al massimo l’area auspico che possa essere a servizio per ogni tipo di evento, in linea con la normativa vigente, quindi con tutti i requisiti necessari di sicurezza ed agibilità. Un luogo di incontro per animare la città con i suoi esercizi commerciali”.

“Il piano operativo è ambizioso – si legge ancora nella nota – e GrossetoFiere è pronta a fare la propria parte rendendosi disponibile ad assumere un ruolo di coordinamento per la programmazione degli eventi su scala provinciale e interprovinciale. GrossetoFiere può diventare un luogo di incontro, confronto e progettualità, capace di mettere in rete esperienza, idee e competenze al servizio dello sviluppo del territorio”.

“In questi ultimi anni – conclude il presidente – su GrossetoFiere si è parlato e sparlato. Ora è il tempo delle decisioni e nulla è rimandabile. Credo sia sotto gli occhi di tutti che questo consiglio di amministrazione non ha tergiversato un istante a prendere decisioni ora però occorre il contributo di tutti. Verrebbe facile dire nulla di nuovo. La mission ipotizzata è quella originale, perché cambiare luogo? Il motivo è semplice: la sostenibilità economica delle strutture, troppo gravosa per gli attuali bilanci; la necessità di migliorare l’offerta, ripartire con idee nuove e condivise. Costruiamo il futuro perché lo dobbiamo a quanti ci hanno preceduto, ma soprattutto lo dobbiamo alle future generazioni, ai nostri figli, che devono trovare nella Maremma la loro casa. Anche GrossetoFiere può e deve diventare un attore principale della crescita. Sono certo che tutti insieme riusciremo in questo ambizioso progetto”.