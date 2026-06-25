GROSSETO – Anche il capoluogo maremmano aderisce al “Giro d’Italia per la pace”: la città accoglierà la Lampada della Pace di Assisi. Approvata l’adesione del Comune di Grosseto al Comitato Organizzatore del “Giro d’Italia per la Pace”, iniziativa promossa dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, che attraversa il Paese con l’obiettivo di diffondere i valori della pace, della solidarietà, del dialogo e del rispetto dei diritti umani.

Nell’ambito del progetto, Grosseto ospiterà una tappa del percorso nazionale e accoglierà la Lampada della Pace di Assisi, simbolo di fraternità e impegno civile che unisce comunità, istituzioni e giovani generazioni in un messaggio di speranza e cooperazione.

Il Comune ha inoltre deciso di dichiararsi ufficialmente “Città per la Pace e i Diritti Umani”, rafforzando il proprio impegno nella promozione di una cultura fondata sul rispetto della persona, sulla convivenza civile e sulla partecipazione attiva dei cittadini.

“Aderire al Giro d’Italia per la Pace – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Gentilezza Angela Amante – significa ribadire con convinzione il ruolo delle istituzioni locali nella diffusione dei valori della pace e dei diritti umani. Accogliere la Lampada della Pace di Assisi rappresenta un momento di grande significato simbolico per la nostra comunità e un’occasione importante per coinvolgere scuole, associazioni e giovani in percorsi di riflessione e sensibilizzazione. Grosseto vuole essere una città capace di promuovere il dialogo, la solidarietà e il rispetto reciproco, contribuendo concretamente alla costruzione di una società più giusta e inclusiva”.

Nei prossimi mesi l’Amministrazione comunale definirà, in collaborazione con il Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, il programma della tappa grossetana del Giro d’Italia per la Pace, con iniziative rivolte in particolare alle scuole e alle nuove generazioni.