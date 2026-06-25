GROSSETO – L’Amministrazione comunale di Grosseto, in ordine alle recenti conferenze indette dal consigliere Giacomo Cerboni, intende precisare quanto segue: “Due conferenze stampa in tre giorni per spiegare che il Comune, quando un consigliere ha chiesto informazioni, era a conoscenza delle criticità finanziarie di alcune società sportive che gestiscono impianti dell’Amministrazione. Due conferenze nell’ambito delle quali il consigliere Cerboni ha voluto ribadire, la seconda volta con tanto di diffusione di registrazioni, che quando è stata posta la domanda in commissione consiliare, il Comune era già in possesso delle segnalazioni da parte degli istituti di credito“.

“Peccato però che il consigliere si è dimenticato di riferire che la domanda posta in sede di commissione era riferita ad un argomento fuori dall’ordine del giorno e che conseguentemente il dirigente competente ha risposto sulla base di quanto in quel momento era in grado di ricordare e riferire, essendo appunto pronto a rispondere su altre questioni – prosegue l’Amministrazione -. Per di più, la registrazione che è stata riportata agli organi di stampa taglia l’ultima parte dove il dirigente si riserva di fare verifiche più approfondite e informare conseguentemente il consigliere”.

“Questo dimostra la trasparenza e la necessità dell’Amministrazione nel fornire risposte senza omissioni o ritardi rispetto a una questione sollevata da un consigliere, nonostante non fosse il momento opportuno. A supporto di questo, la documentazione in tutta la sua copiosità e integralità è stata poi fornita al consigliere a fronte di un accesso agli atti. Occorre inoltre riferire che il Comune, ricevute le note di criticità nei confronti delle società sportive, ha immediatamente dato corso alle procedure di verifica e valutazione. Procedure queste contenute nei tempi previsti dalle normative vigenti”.

“Allora una domanda: erano necessarie due conferenze stampa in tre giorni per rivendicare una fantomatica anomalia processuale da parte di un ufficio dell’Amministrazione? Questi confronti sono sempre ben accetti, ma solo nell’alveo di una dialettica politica, non certo quando assumono il rilievo di lezioni amministrative cui il Comune non intende prestarsi in alcun modo. Soprattutto quando possono apparire strumentali a percorsi politici“, conclude l’Amministrazione.