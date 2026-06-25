GAVORRANO – Trent’anni al fianco delle persone più fragili e dell’intera comunità.

L’Auser Filo d’Argento di Gavorrano celebra un traguardo importante: sabato 27 giugno, alle 17, nel parco adiacente alla sede dell’associazione, si terrà la festa per il trentennale dell’organizzazione, attiva sul territorio dal 1996.

L’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, si svolge con il patrocinio del Comune di Gavorrano e si concluderà con un piccolo buffet offerto ai presenti.

La ricorrenza è l’occasione per ripercorrere tre decenni di impegno fatti di solidarietà, vicinanza e ascolto, valori che hanno guidato il lavoro quotidiano dei volontari a sostegno soprattutto degli anziani e delle fasce più deboli della popolazione.

Alla celebrazione interverranno numerose autorità del territorio: il presidente della Provincia Francesco Limatola, la sindaca di Gavorrano Stefania Ulivieri, il parroco di Bagno di Gavorrano don Marius Balint, il presidente regionale di Auser Renato Campinoti e il presidente di Auser Grosseto Franco Miglianti.

Un momento di festa e di comunità, pensato per ringraziare chi in questi anni ha dato il proprio contributo e per rilanciare la missione di un’associazione che, come recita lo slogan scelto per l’anniversario, da trent’anni è impegnata «al fianco delle persone e della comunità».