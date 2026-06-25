SORANO – «Il Consiglio di amministrazione della Rsa Piccolomini Sereni comunica con grande soddisfazione i risultati raggiunti dopo appena diciotto mesi di lavoro intenso, responsabile e condiviso».

A dirlo è la presidente Mirella Maccabruno.

«Dopo cinque anni consecutivi di bilanci chiusi in perdita – afferma la presidente – la struttura torna finalmente a registrare un equilibrio economico-finanziario solido e sostenibile, chiudendo il bilancio al 31 dicembre 2025 con un utile di 94.323,30 euro. Un traguardo importante, raggiunto grazie a una gestione attenta, a scelte coraggiose e alla collaborazione quotidiana di tutto il personale, degli operatori, dei professionisti e delle famiglie che continuano a credere nel valore umano e sociale della nostra realtà».

«In questo percorso di risanamento è stato fondamentale il contributo di 50mila euro ottenuto dal Consiglio di amministrazione grazie alla generosità e alla sensibilità di un benefattore che ha scelto di sostenere concretamente la missione della Rsa e che ha anche contribuito alla ristrutturazione della chiesa Collegiata di Sorano. Gesto di grande valore umano e civile che ha rappresentato un aiuto fondamentale al consolidamento della struttura e nel raggiungimento degli obiettivi prefissati».

«Il risultato ottenuto non rappresenta soltanto un dato contabile positivo, ma la dimostrazione concreta che visione, impegno e capacità organizzativa possono restituire stabilità e prospettive anche in contesti complessi come quello sociosanitario. In soli diciotto mesi è stato possibile avviare un percorso di risanamento che molti ritenevano difficile da realizzare in tempi così rapidi. Questo ci rende orgogliosi e conferma la bontà delle scelte intraprese dal Consiglio e dalla direzione».

«La ritrovata solidità economica – conclude la presidente – consentirà ora di guardare al futuro con entusiasmo, investendo ulteriormente nella qualità dei servizi, nel benessere degli ospiti e nella valorizzazione del personale. Il Consiglio desidera ringraziare tutte le persone che hanno contribuito a questo risultato straordinario con professionalità, dedizione e senso di appartenenza. La Rsa Piccolomini Sereni prosegue così il proprio cammino con rinnovata fiducia, consapevole che i risultati migliori si costruiscono giorno dopo giorno, insieme».