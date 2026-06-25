CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Castiglione della Pescaia si conferma anche per il 2026 tra i Comuni italiani insigniti delle ‘Spighe Verdi‘, il riconoscimento promosso dalla Fee Italia – Foundation for Environmental Education in collaborazione con Confagricoltura, assegnato alle amministrazioni che si distinguono per le politiche di sviluppo rurale sostenibile e per la valorizzazione del patrimonio agricolo e ambientale.

La conferma del riconoscimento premia il percorso intrapreso dall’Amministrazione comunale nella tutela del territorio, nella promozione delle produzioni locali e nell’adozione di pratiche orientate alla sostenibilità.

Alla cerimonia per il ritiro della bandiera, nella Sala Convegni del Cnr a Roma, c’era la sindaca Elena Nappi. «L’agricoltura continua a svolgere un ruolo fondamentale nella conservazione del nostro paesaggio – dichiara la prima cittadina – nella tutela della biodiversità e nella prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico. Ricevere ogni anno la conferma di questo prestigioso riconoscimento, e questo è l’ottavo anno consecutivo che Castiglione della Pescaia figura tra i ‘Comuni rurali‘ d’Italia, è motivo di orgoglio per l’Amministrazione e per tutta la comunità locale, segnale di un lavoro portato avanti con impegno costante nel segno della tutela del patrimonio agricolo ed arboreo del territorio».

«Tante le eccellenze agricole del nostro paese, da Pian di Rocca a Pian d’Alma, che ogni anno si distinguono per le loro primizie e tante le aziende che fanno parte del Distretto Biologico della Maremma Toscana, confermando il grande lavoro realizzato nel rispetto dell’ambiente e nella tutela della salute».

Un risultato che evidenzia il valore di un comparto agricolo che rappresenta una delle principali risorse del territorio castiglionese, con eccellenze produttive presenti nelle tante aree rurali del comune.

Sono 97 i Comuni italiani, in 15 regioni, che nel 2026 si sono distinti per il loro impegno nella sostenibilità ambientale e nella valorizzazione del territorio rurale, ai quali la Fee ha assegnato la bandiera ‘Spighe Verdi‘.

Insieme a Castiglione della Pescaia figurano in Toscana anche Grosseto, Orbetello, Bibbona, Castagneto Carducci e Gambassi Terme.