CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Un camion che trasportava un escavatore ha preso fuoco nella mattinata di oggi, 25 giugno, lungo la strada che costeggia il fiume Bruna, poco dopo il ponte Giorgini, a Castiglione della Pescaia.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco, ancora impegnati nelle operazioni di spegnimento del rogo. Dall’area dell’incendio si è alzata una densa colonna di fumo nero, ben visibile anche a grande distanza e da diversi punti del territorio comunale.

Secondo le prime informazioni, durante l’intervento si sarebbero uditi anche alcuni scoppi, probabilmente dovuti alle alte temperature sviluppate dalle fiamme e alla presenza di materiali e componenti del mezzo coinvolto nell’incendio.

Al momento non si hanno notizie di persone ferite né sono ancora note le cause che hanno provocato l’incendio del mezzo pesante e del carico trasportato. L’intervento dei Vigili del fuoco ha evitato che il rogo si propagasse alla vegetazione circostante.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia municipale per la gestione della viabilità e del traffico durante le operazioni di soccorso.