GROSSETO – Prosegue la fase delle nomination di BEST in Maremma 2026, il contest promosso da IlGiunco.net che ogni anno racconta le eccellenze del territorio attraverso le preferenze espresse direttamente dai lettori. L’iniziativa, giunta alla sua settima edizione, può contare sul patrocinio della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno e sul sostegno di CNA, Confartigianato e Confesercenti.

Con il passare delle settimane continuano ad arrivare nuove segnalazioni e le classifiche iniziano a delinearsi con maggiore chiarezza. In alcune categorie emergono leader ormai consolidati, mentre in altre la sfida resta apertissima e potrebbe riservare ulteriori sorprese prima della chiusura della fase delle nomination. I dati riportati rappresentano una fotografia provvisoria delle preferenze espresse dai lettori e sono destinati a cambiare con l’arrivo di nuove segnalazioni.

Per la categoria Ambulanti, la classifica provvisoria di BEST in Maremma 2026 vede confermarsi al comando Banco di Beppino di Grosseto, in via Ximenes, con 9 nomination raccolte nella fase delle segnalazioni. Alle sue spalle entra in classifica Dal Troglio di Paganico con 1 nomination. La graduatoria della categoria continua quindi ad arricchirsi di nuove attività segnalate dai lettori, pur mantenendo al momento un leader ben definito. Come per tutte le categorie del contest, si tratta comunque di risultati ancora provvisori, destinati a evolversi con l’arrivo di nuove nomination nelle prossime settimane.

Per la categoria Barbieri e parrucchieri, la classifica provvisoria di BEST in Maremma 2026 conferma al vertice Ricci e Capricci di Ribolla, che mantiene la leadership con 23 nomination raccolte nella fase delle segnalazioni. Alle sue spalle si registra un ex aequo tra Da Faido di Porto Santo Stefano e Un Diavolo Per Capello di Bagno di Gavorrano, entrambi a quota 3 nomination. Segue Barber Shop Da Gian Luca di Grosseto con 2 nomination, mentre con 1 nomination ciascuno figurano Taglio Da Matti, Mrfrank Barbershop e Hair Color di Criscuolo Elisabetta, tutte attività di Grosseto. La graduatoria continua a prendere forma grazie alle segnalazioni dei lettori, ma resta ancora provvisoria e aperta a possibili cambiamenti nel corso delle prossime settimane.

Per la categoria Centri estetici, la classifica provvisoria di BEST in Maremma 2026 vede consolidarsi il primato di Mariana Grec, che sale a 34 nomination e mantiene un vantaggio significativo sulle inseguitrici. In seconda posizione si trova Bbeauty con 18 nomination, mentre Beauty e Aqua Spa condividono la terza posizione con 3 nomination ciascuna. Seguono Da Shopie con 2 nomination e, a quota 1, Virginia Professional Beauty, Aqua Spa Concept ed Estetista Il Bello delle Donne. La categoria continua a registrare un numero crescente di segnalazioni e presenta una classifica che inizia a delinearsi con maggiore chiarezza, pur restando ancora provvisoria e aperta a ulteriori cambiamenti fino alla chiusura della fase delle nomination.

Per la categoria Fornai e pasticcieri, la classifica provvisoria di BEST in Maremma 2026 vede confermarsi al primo posto Forno dei Papi di Bagnore con 3 nomination raccolte nella fase delle segnalazioni. Seguono con 1 nomination ciascuno Panificio Cambri e Bondani di Bagno di Gavorrano e La Bottega del Pane di Orbetello. Pur essendo una delle categorie con il minor numero di segnalazioni registrate finora, la graduatoria continua a prendere forma e resta aperta all’ingresso di nuove attività e a possibili cambiamenti nelle prossime settimane. Come per tutte le categorie del contest, i risultati sono ancora provvisori e basati sulle nomination espresse dai lettori.

Per la categoria Gelaterie, la classifica provvisoria di BEST in Maremma 2026 registra una forte accelerazione nelle nomination e vede ora nettamente in testa Il Tropico di Grosseto con 174 segnalazioni raccolte dai lettori. Alle sue spalle si posiziona La Mandragola di Pitigliano con 70 nomination, seguita da Gelateria Arlekkino di Grosseto con 44 e da De’ Lilli di Castiglione della Pescaia con 40 nomination. Più distanziate Toko di Porto Santo Stefano, Orso Bianco di Castiglione della Pescaia, Papeete di Grosseto in via dei Mille e Cremeria Corradini di Castiglione della Pescaia, tutte con 2 nomination. Con 1 nomination figurano inoltre Sogni Golosi di Follonica e Gusto Capalbio di Capalbio Scalo. La categoria si conferma una delle più partecipate del contest e presenta una graduatoria che inizia a delineare alcuni protagonisti, pur restando ancora aperta a ulteriori sviluppi nella fase delle nomination.

Per la categoria Pizzerie, la classifica provvisoria di BEST in Maremma 2026 vede consolidarsi ulteriormente il primato di Alla Pala Magica di Gavorrano, che raggiunge quota 64 nomination e mantiene un ampio margine sulle inseguitrici. In seconda posizione si conferma Pizzeria L’Angolo di Corrado di Grosseto con 14 nomination, mentre Three Stars di Orbetello sale a 3 nomination. Segue Al Castello di Montemassi con 2 nomination. Con 1 nomination ciascuna figurano inoltre La Limonaia di Follonica, Trattoria La Posta di Catabbio, Zero Distanze del Puntone, Pizzeria Via Vai di Grosseto, Ristorock in località Le Sugherine, Pizzeria Atuttapansa di Follonica, Il Castello di Montemassi, Beccapizza di Grosseto, My Food La Longevia di Grosseto e L’Angolo di Corrado di Grosseto. La categoria continua a essere una delle più partecipate del contest e presenta una graduatoria che, pur mostrando un leader ben definito, resta ancora provvisoria e aperta a nuove segnalazioni da parte dei lettori.

Per la categoria Ristoranti, la classifica provvisoria di BEST in Maremma 2026 si conferma una delle più combattute dell’intero contest. Al momento guida la graduatoria Trattoria Maremmabona di Roselle con 39 nomination, seguita da vicino da Ristorante Al Castello di Montemassi con 35 e da Ristoro Da Poldo di Grosseto, in via Amiata 1, con 31 nomination. Più distanziato Il Bisbetico di Ribolla con 12 nomination, mentre Il Localino di Scarlino raggiunge quota 9. Seguono Skipper Beach di Castiglione della Pescaia con 8 nomination, Sopra Lo Skipper di Castiglione della Pescaia, Al Castello di Montemassi e Osteria Borgo Pesca di Gavorrano, tutte a quota 5. Con 4 nomination figura Ristorante Lo Sfizio di Porto Santo Stefano, mentre Osteria Maccalè di San Giovanni delle Contee raccoglie 3 nomination. A quota 2 si trovano Ristorante La Parolaccia di Roselle, Toro Briaco di Polverosa e Ristorante Il Rosmarino in località Capracotta-Montemassi. Con 1 nomination ciascuno figurano inoltre Il Frantoio di Cinigiano, Ristorante Il Fungo di Bagnolo, Ristorante Il Turchese di Porto Santo Stefano, Le Fontane di Marina di Grosseto, Osteria La Bottega di Senzuno, Agriturismo La Concia di Giuncarico, Trattoria delle Passioni di Roselle, La Tana dell’Orso di Castell’Azzara, Il Cerro in Piazzetta Gastronomia del Puntone, Ristoro La Viola di Marina di Alberese, Gastronomia Agricola Pavone di Castiglione della Pescaia, Novecento di Semproniano, Artidoro di Grosseto, Ristorante Bozzone di Vetulonia, Bagno Grifomare di Principina, Gli Attortellari di Grosseto, Bernasconi di Braccagni, Da Camilla alla Tana del Cinghiale di Tirli, Ristorante Borgo Pesca di Gavorrano e Borgo Pesca di Castellaccia. La graduatoria continua a evolversi settimana dopo settimana e resta ancora provvisoria, con la possibilità di nuovi ingressi e cambiamenti nelle posizioni di vertice prima della chiusura delle nomination.

Per la categoria Stabilimenti balneari, la classifica provvisoria di BEST in Maremma 2026 vede confermarsi al comando Il Balugano del Puntone, che sale a 7 nomination raccolte nella fase delle segnalazioni e mantiene il primo posto della graduatoria. Alle sue spalle si registra una situazione di sostanziale equilibrio, con 1 nomination ciascuno per Le Dune di Principina a Mare, Skipper di Castiglione della Pescaia, Bagno Cerboli di Follonica in località Prato Ranieri, Bagno Tirseno di Fonteblanda, Bagno Bertini di Marina di Grosseto, Bagno Nettuno di Castiglione della Pescaia, Lido Savoia Cavalleria di Marina di Grosseto, Bagno La Bussola di Marina di Grosseto, Kursaal di Marina di Grosseto, Bagno Dlf di Marina di Grosseto e Mamaibeach di Scarlino. La categoria continua ad arricchirsi di nuove segnalazioni e, pur presentando un leader ben definito, resta ancora aperta a possibili cambiamenti con il proseguimento della fase delle nomination.

Come funziona il contest

Anche quest’anno il contest si svilupperà in due fasi. La prima fase, quella delle nomination, si apre oggi e resterà attiva fino al 31 luglio. I lettori potranno indicare liberamente i propri preferiti nelle varie categorie attraverso il modulo Google che sarà disponibile in fondo a questo articolo.

Dal 2 agosto al 31 agosto alle ore 12 si svolgerà la seconda fase, quella delle finali.

Le attività che avranno ricevuto più segnalazioni nella fase iniziale si sfideranno attraverso i sondaggi pubblicati sul canale WhatsApp de IlGiunco.net e, per ogni categoria, sarà proclamata l’attività vincitrice dell’edizione 2026 di BEST in Maremma. Il riconoscimento sarà poi consegnato durante uno degli eventi pubblici organizzati da IlGiunco.net nei mesi successivi.

Per assicurarti subito la possibilità di votare nella fase finale iscriviti gratuitamente al nostro canale WhatsApp cliccando qui: https://whatsapp.com/channel/0029VaCcAjh0G0XhOuANHg1V

Il 1 settembre saranno infine proclamati i vincitori dell’edizione 2026 di BEST in Maremma.

L’obiettivo di BEST in Maremma resta quello di raccontare il territorio attraverso le preferenze dei lettori, mettendo in evidenza le realtà che, per qualità, servizio, professionalità o legame con il pubblico, riescono a distinguersi nel panorama maremmano.

Le categorie di BEST in Maremma 2026

Saranno otto le categorie protagoniste dell’edizione 2026:

I migliori ristoranti

Le migliori pizzerie

Le migliori gelaterie

I migliori fornai e pasticceri

I migliori barbieri e parrucchieri

I migliori centri estetici

I migliori ambulanti (banchi del mercato)

I migliori stabilimenti balneari

La novità del 2026: premio per tutti i finalisti

La novità dell’edizione 2026 riguarda proprio i finalisti: tutte le 40 attività che accederanno alla fase finale del contest riceveranno un omaggio speciale da parte de IlGiunco.net.

Ogni finalista avrà infatti diritto a uno sconto del 30% da utilizzare su tutti i prodotti pubblicitari del nostro quotidiano.

Un appuntamento sempre più seguito in Maremma

Negli anni BEST in Maremma ha raccolto migliaia di voti e segnalazioni, diventando un appuntamento molto seguito sia dai lettori sia dalle attività coinvolte. Anche per questa settima edizione sarà quindi fondamentale la partecipazione del pubblico, chiamato ancora una volta a indicare le eccellenze del territorio.

I volantini “gratis” per tutte le attività

Le attività che vorranno promuovere la propria partecipazione potranno inoltre ritirare volantini dedicati al contest da utilizzare per invitare clienti e pubblico a votare.

Come partecipare

Per partecipare basta compilare il modulo qui sotto inserendo le proprie preferenze nelle varie categorie.